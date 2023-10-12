В Челябинской области стартовал прием волонтеров на Всероссийскую зимнюю спартакиаду

На соревнованиях в пяти городах региона будут работать 500 добровольцев

Более 500 волонтеров будут отобраны для помощи в организации главного спортивного события зимы — Всероссийской спартакиады, которая пройдет с 9 по 18 февраля 2023 года в пяти городах Челябинской области. Сегодня, 12 октября, организаторы масштабных соревнований объявили о старте набора волонтеров, сообщает министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

Соревнования пройдут в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Миассе и Кусе. Нашему региону Олимпийский комитет России доверил провести состязания по конькобежному спорту, шорт-треку, биатлону, сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, фигурному катанию и хоккею. Планируется, что в состязаниях выступят лидеры сборной России.

Организаторы соревнований планируют задействовать волонтеров в нескольких направлениях: встреча и проводы участников, помощь в работе службы аккредитации, пресс-центре, работе со зрителями и участниками на местах проведения.

«Каждого добровольца ждут комфортные условия работы, фирменная экипировка, питание и благодарности от команды организаторов. Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить заявку до 11 декабря на сайте dobro.ru. Набор идет на каждый город Челябинской области отдельно, кандидатам рекомендуют внимательно читать описание», — сообщают в региональном Минспорте.

Напомним, в Челябинской области пройдет основная программа Спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года. Регион примет соревнования по 8 видам спорта, а также церемонии открытия и закрытия престижного турнира.