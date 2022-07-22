Почему Всероссийская спартакиада обещает стать не хуже Олимпийских игр

Челябинская область примет соревнования по легкой атлетике

Российские спортсмены, оставшись за бортом международных турниров, не останутся без соревновательной практики в борьбе с достойными соперниками. Для них Министерство спорта РФ проведет I Спартакиаду сильнейших спортсменов России, которая стартует уже в начале августа. Она станет аналогом Олимпийских игр и пройдет в 12 регионах страны по 45 видам спорта с участием более 10 тысяч сильнейших атлетов России. Объясняем и рассказываем, что за соревнования нас ждут.

В советское время спартакиадное движение имело исключительное значение в развитии физической культуры и спорта в нашей стране. Эти Спартакиады проводились среди школьников, трудовых коллективов, спортивных обществ и ведомств и т. д. Ну а венцом была Спартакиада народов РСФСР, победа в которой ценилась выше, чем на чемпионате страны по какому-либо виду спорта. Вот примерно такие же состязания, но под другим названием нас и ждут в следующем месяце.

По сути, формат турнира не новый — первую Всесоюзную спартакиаду в СССР провели в 1928 году. В ней тогда выступили более 7 тысяч спортсменов, причем были приглашены и атлеты из других стран (Германии, Англии, Франции, Финляндии, Австрии, Швейцарии и Уругвая). Значимость таких состязаний из года в год росла. Апогеем стало проведение Спартакиады-1956, в отборочных соревнованиях к которой приняли участие более 17 миллионов человек из 200 тысяч коллективов физкультуры страны. Но все это сошло на нет с распадом СССР — в 1990-м прошла последняя зимняя, а в 1991-м летняя Спартакиада.

Идея возрождения в проведении таких комплексных соревнований стоит на поверхности. Ведущим российским спортсменам, отстраненным от участия в международных стартах, необходимо было предложить какую-то весомую альтернативу. Спартакиада и должна стать тем турниром, который позволит состязаться на высоком уровне и получать необходимую соревновательную практику. И не беда, что среди соперников у наших топовых атлетов только соотечественники. Зато какие — только сильнейшие атлеты, элита российского спорта может претендовать на участие в Спартакиаде, предварительно пройдя несколько этапов отбора.

Для придания значимости предстоящим соревнованиям Минспорт РФ еще в апреле озвучил, что размеры премиальных для ее победителей и призеров будут сопоставимы с Олимпийскими играми, чемпионатами мира и Европы, а результаты Спартакиады учтут для присвоения соответствующих званий и разрядов.

«Обновленная система соревнований позволит сохранить материальное стимулирование. Спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и Всемирных игр, будет установлено денежное вознаграждение за высокие результаты или за установление рекордов Европы или мира, в том числе и на возрожденной Всероссийской спартакиаде», — выступил с заявлением министр спорта РФ Олег Матыцин в апреле этого года.

Заметим, что организационные вопросы с проведением соревнований решались со скрипом и натужно. По крайней мере, в СМИ приходили разные и противоречивые сведения о предстоящих стартах. До первых соревнований остается меньше месяца, а до сих пор непонятно, какое официальное название будет у этой Спартакиады. Согласно положению, звучит она пока так: «Первая Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов». Для удобства в тех же СМИ как ее только не коверкали: «Спартакиада Минспорта РФ», «Спартакиада сильнейших спортсменов России», «Всероссийская спартакиада спортсменов России». По всей видимости, официальное название мы получим совсем уже скоро, когда будет разработан ее брендбук, лого и фирменный стиль.

С течением времени увеличивалась программа Спартакиады, расширялась география городов-организаторов. В конечном счете все сводится к тому, что состязания пройдут в 12 регионах РФ по 45 видам спорта. И это, надо заметить, очень серьезно. Скажем, в программе Олимпийских игр — 2024 в Париже представлены 32 вида спорта.

В российской Спартакиаде основной упор также сделан на олимпийские виды спорта. Но в программе соревнований представлено немало и других дисциплин, в том числе национальных. Среди них: самбо, серфинг, танцевальный спорт, скалолазание и другие. Как и на чемпионатах страны по видам спорта, командный зачет будет производиться среди сборных команд регионов.

Челябинская область также не останется в стороне. Ей доверили провести на ЛК им. Елены Елесиной состязания по легкой атлетике — самому медалеемкому виду олимпийской программы. А принимать турнир «королевы спорта», сами понимаете, очень престижно и значимо. Тем более что по своему статусу предстоящие соревнования превосходят чемпионат России, который проходил в Челябинске в сентябре 2020 года. Тогда, напомню, состязания вызвали огромный интерес у болельщиков: впервые за долгие годы в национальном старте приняли участие практически все лидеры российской легкой атлетики, а трибуны стадиона на финальных видах программы собирали почти аншлаг.





В этот раз будет еще на порядок выше по нескольким причинам. Главная — в Челябинске выступит вся элита российской легкой атлетики, лучшие из лучших. В каждом виде программы будут представлены только сильнейшие спортсмены страны. Для этого ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) разработала четкие критерии отбора на Спартакиаду. Достаточно сказать, что только три призера чемпионата России, который пройдет с 2 по 5 августа в Чебоксарах, в каждом виде программы гарантированно получают путевки в Челябинск. Представляете, на национальном чемпионате будет производиться отбор на Спартакиаду!

В итоге в большинстве видов программы на соревнованиях в Челябинске будут представлены 12 спортсменов, в ряде беговых — 16 атлетов. Пройдут также состязания, которые обычно не входят в программу «классических» чемпионатов страны по легкой атлетике — спортивной ходьбе и марафоне (максимум участников — 30 человек). Оставшиеся квоты в отдельных дисциплинах будут заполнены по итогам первенства России U23, рейтинговых турниров (всего их 16) и серии соревнований, получивших название «Королева российского спорта».

«Эти состязания проходят с мая по август этого года в восьми регионах России. Победитель серии определится в финале по лучшему результату, которым будет являться Всероссийская спартакиада», — сообщается на сайте ВФЛА.

Все вышесказанное еще раз подчеркивает тот масштаб предстоящих соревнований, который пройдет в Челябинске. Южноуральская столица на пять дней станет столицей «королевы спорта», а у организаторов появится возможность в очередной раз доказать, что умеют качественно и на высоком уровне провести статусные соревнования. Осталось дело за малым — заполнить трибуны легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной. С тем, чтобы на стадионе действительно царила праздничная и спортивная атмосфера.





Коллаж — Алексей Луканенков (ИА «Первое областное»).