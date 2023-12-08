Горнолыжник из Миасса финишировал в пятерке сильнейших на Кубке России

Семен Челмакин оказался за чертой призеров в слаломе‑гиганте

В городе Кировске (Мурманская область) завершился первый этап Кубка России по горнолыжному спорту. На соревнованиях сильнейших спортсменов страны достойно выступил единственный представитель Челябинской области Семен Челмакин. Горнолыжник из Миасса показал пятый результат в дисциплине «слалом-гигант», сообщается на сайте Федерации горнолыжного спорта России.

Состязания в Мурманской области открывали новый горнолыжный сезон для ведущих спортсменов страны. Им предстояло разыграть звание сильнейших в двух видах программы — слаломе и слаломе-гиганте. В первой дисциплине не удалось финишировать Семену Челмакину из Златоуста, а во второй спортсмен из Челябинской области показал пятый результат.

В мужских состязаниях победу одержали Александр Хорошилов (Московская область) и Иван Кузнецов (Камчатский край) — соответственно в слаломе и слаломе-гиганте. У женщин лучшие результаты показали Мария Шканова (Беларусь) и Екатерина Ткаченко (Москва).

Впереди лидеров сборной России ждут состязания серии PRO, которые пройдут 15—17 декабря в центре активного отдыха «Евразия» в Кусе (Челябинская область). Спортсменам предстоит выявить сильнейших в слаломе-гиганте. Здесь же состоится главный старт горнолыжного сезона — II Всероссийская зимняя спартакиада сильнейших спортсменов. Завершится сезон чемпионатом России, который примет в начале марта Камчатский край.