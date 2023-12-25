Новая королева Аделия и трио красавцев мужчин-одиночников

В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию — 2024

Почти 40 тысяч зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию — 2024, который прошел в челябинской арене «Трактор». Они стали свидетелями первой в карьере победы Аделии Петросян, удивительного соперничества мужчин в одиночном катании, яркого выступления дуэта Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и золотого возвращения в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Фиксируем главные события турнира сквозь призму лучших фотокарточек ЧР-2024.

В том, что на Южном Урале любят фигурное катание, сомневаться не приходилось. Челябинск уже не в первый раз за последнее десятилетие проводит у себя крупные состязания. Среди них и чемпионат России — 2021, первенство страны, юниорское Гран-при, контрольные предолимпийские прокаты сильнейших фигуристов...

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в течение четырех дней, с 21 по 24 декабря, на трибунах арены «Трактор» (особенно в вечернюю часть программы) было многолюдно. По оценкам организаторов, в общей сложности соревнования посетили примерно 39 250 зрителей.

В Челябинск прибыло много любителей фигурного катания из других городов России. Самая многочисленная армия поддержки была у олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. Поклонники приготовили для спортсменки яркие плакаты.

Увы, наша титулованная спортсменка не смогла стать чемпионкой в женском одиночном катании. Она лидировала после короткой программы, но допустила ошибку в произвольном прокате, совершив падение после исполнения четверного лутца.

Этой оплошностью воспользовалась Аделия Петросян. Миниатюрная спортсменка впервые завоевала титул сильнейшей фигуристки страны. Еще одна ученица тренера Этери Тутберидзе целиком и полностью заслужила эту золотую медаль.

Удивительной и острой получилась борьба за золото в мужском турнире одиночников. Казалось, что здесь в очном споре решат исход два фаворита — Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. Причем последний имел даже больше шансов на успех, потому что проводит очень яркий и успешный сезон.

Но неожиданно в спор фаворитов вмешался Петр Гуменник. Он неудачно выступил в первый день соревнований, однако безупречно чисто исполнил произвольную программу. Судьи высоко ее оценили, и его выступление стало ориентиром для выступавших следом Семененко и Дикиджи.

В итоге второй год подряд титул сильнейшего фигуриста страны достался Евгению Семененко. Он ненамного опередил финишировавшего вторым Дикиджи, а замкнул тройку призеров Петр Гуменник.

Спортивные пары — это как отдельный вид искусства. Любо-дорого смотреть на то, какое мастерство показывают фигуристы в этой дисциплине. На челябинском льду вне конкуренции оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

На них, кстати, произвело большое впечатление то, какой прием им оказала челябинская публика. Поэтому и в показательных выступлениях посвятили отдельный номер, поблагодарив организаторов за теплый прием. На лед они вышли в футболках с надписью «Я любою Челябинск».

Но восхитили не только они. Порадовал ярким выступлением и еще один звездный дуэт, который стал в итоге серебряным призером соревнований, — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Их чувственный прокат, эмоции и техническое исполнение элементов были на высшем уровне.

Наконец, в танцах на льду состоялось отличное возвращение в большой спорт Александры Степановой и Ивана Букина. Они пропустили постолимпийский сезон, а теперь вновь доказали, что являются лучшим танцевальным дуэтом страны.

Серебряными призерами здесь стали теперь уже экс-чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Бронза — у Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного.

Завершился турнир церемонией награждения победителей и призеров чемпионата России, а затем сильнейшие фигуристы страны выступили с показательными выступлениями.

Фото: Павел Табарчук, Евгений Шерягин, Юлия Неструева, Дмитрий Сопильняк

