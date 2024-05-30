В клубе «Челбаскет» появился баскетболист с опытом игры в США

Андрей Семенов провел 132 матча в студенческой лиге NCAA

Баскетбольный клуб «Челбаскет» приступил к формированию состава на сезон-2024/2025. Первым новобранцем челябинской команды стал Андрей Семенов, который шесть лет выступал в Северной Америке за команду в Студенческой баскетбольной лиге NCAA. Вернувшись в Россию, игрок провел несколько удачных сезонов в клубах Суперлиги и являлся кандидатом в сборную страны по баскетболу 3×3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Андрей Семенов является воспитанником баскетбола Санкт-Петербурга. Но уже в 15-летнем возрасте отправился в США, где на протяжении восьми лет выступал за университет Джеймса Мэдисона в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). За это время он провел в лиге 132 матча.

«Это игрок с огромным опытом участия как в российских, так и в иностранных лигах. Он понимает, куда приходит, полон мотивации и поможет команде добиться намеченных целей», — отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

В 2014 году Андрей Семенов вернулся в Россию, подписав контракт с клубом «Автодор» (Саратов). Впоследствии выступал за команды «Спартак» (Санкт-Петербург), «Руна» (Москва), БК «Рязань», «Буревестник» (Ярославль) и «Уралмаш» (Екатеринбург). Сезон-2021/2022 он провел за БК «Барнаул», а последние два года провел в командах Ближнего Востока.

«Семенов — очень опытный и взвешенный игрок. Таких форвардов дефицит, и я рад, что нам удалось вернуть его в лигу», — добавил главный тренер «Челбаскета» Михаил Терехов.

Кстати, то, что «Челбаскет» в текущем межсезонье возглавил Михаил Терехов, сыграло важную роль в том, что Андрей Семенов решился на переезд в Челябинск. Под руководством специалиста новобранец провел сезон в БК «Буревестник» и «Барнаул».

«Михаил Терехов рассказал мне о планах клуба и в целом о развитии баскетбола в Челябинской области. Мне будет приятно внести свой вклад в становление баскетбольных традиций на Южном Урале! Уверен, нас ждет интересный и успешный сезон, в котором мы покажем зрелищный баскетбол и завоюем сердца еще большего количества болельщиков! Надеюсь, нам удастся пошуметь в Суперлиге!» — рассказал Андрей Семенов пресс-службе БК «Челбаскет».

Напомним, что «Челбаскет» в минувшем сезоне дебютировал в Суперлиге, заняв 13-е место. Руководство клуба оценило выступление команды как неудачное и произвело кадровые перестановки в тренерском штабе. Так, «Челбаскет» возглавил Михаил Терехов, которому поставлена задача в новом сезоне вместе с командой выйти в плей-офф Суперлиги.