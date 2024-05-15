В баскетбольном клубе «Челбаскет» могут появиться легионеры из США и Сербии

Руководство челябинского клуба ведет переговоры о заключении контракта с топовыми игроками

В новом баскетбольном сезоне в клубе «Челбаскет» могут быть заиграны два известных иностранных игрока. Руководство челябинской команды ведет переговоры с топовыми баскетболистами из США и Сербии. Об этом сообщил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков на пресс-конференции, посвященной итогам сезона-2023/2024, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Фамилии потенциальных новобранцев не разглашаются, переговоры с ними идут. Однако, по словам президента «Челбаскета» Николая Сандакова, у них будет ряд обязательств перед челябинским профессиональным клубом.

«Да, мы хотим усилить команду. Иностранные баскетболисты смогут передать свои опыт и умения нашему клубу. Но мы собираемся в контрактах прописать пункт, согласно которому легионерам нужно будет заниматься развитием подготовки ближайшего спортивного резерва клуба „Челбаскет“. Нам важно, чтобы иностранцы не просто выступали за нашу команду, но и занимались с перспективными ребятами, делились с ними секретами мастерства», — отметил Николай Сандаков.

Руководитель челябинского клуба также добавил, что имена новобранцев скоро будут объявлены. И отметил, что перед новым тренерским штабом, который возглавил Михаил Терехов, будет поставлена задача выйти в плей-офф Суперлиги в сезоне-2023/2024.

Напомним, что в минувшем чемпионате за «Челбаскет» выступал серб Лука Анджушич, однако в середине сезона получил травму. Это помешало команде побороться за выход в плей-офф. По итогам турнира «Челбаскет» занял лишь 13‑е место.

Фото: Юлия Неструева (БК «Челбаскет») и Валерий Звонарев («КП‑Челябинск»)

