Баскетбольный клуб «Челбаскет» заключил контракт с форвардом из «Русичей»

В челябинской команде в сезоне‑2024/2025 будет выступать Сергей Грашкин

В составе баскетбольной команды «Челбаскет» появился второй новобранец. Контракт с челябинским клубом заключил молодой и перспективный баскетболист Сергей Грашкин. В минувшем сезоне он выступал в курской команде «Русичи» на позиции тяжелого форварда. Ранее игрок проявил себя в молодежной лиге ВТБ в составе подмосковной «Руны», сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Сергею Грашкину 22 года, родился и вырос на Дальнем Востоке. В юном возрасте выступал на первенствах страны за Приморский край, а в 2020 году перебрался в столицу, закрепившись в составе команды «Руна-2». В течение трех сезонов он выступал за московский клуб в Единой молодежной лиге ВТБ, а в минувшем сезоне дебютировал в Суперлиге в составе курских «Русичей».

«Сергей — молодой и талантливый парень, у которого есть все качества и задатки профессионала. Он провел хороший сезон в „Русичах“, заставил обратить на себя внимание многих экспертов», — отметил возглавивший «Челбаскет» по ходу текущего межсезонья главный тренер Михаил Терехов.

Новобранец «Челбаскета» выступает на позиции тяжелого форварда. В минувшем сезоне в Суперлиге он провел 34 матча за «Русичей» (в том числе 17 игр в стартовом составе), проводил на площадке в среднем чуть более 23 минут и набирал по 8,6 очка за матч. У него хороший процент попадания с игры (54,2%). При росте 202 см весит 85 кг.

«Челбаскет» — хорошая команда с сильным тренерским штабом. Клуб имеет высокие цели и хорошие перспективы. Мне радостно стать частью этой системы. Буду стараться проявить себя в челябинском клубе и помочь ему в решении высоких задач», — отметил Сергей Грашкин.

Напомним, что ранее руководство БК «Челбаскет» заключило контракт с еще одним форвардом — Андреем Семеновым. У него солидный бэкграунд, в том числе большой опыт игры в Суперлиге. Ранее стало известно, что руководить командой на посту главного тренера клуба будет известный по работе с БК «Иркут» Михаил Терехов.