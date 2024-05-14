Баскетбольный клуб «Челбаскет» возглавил эмоциональный тренер из Грузии

Михаил Терехов подписал контракт с челябинской командой на два сезона

В баскетбольном клубе «Челбаскет» определились с кандидатурой нового главного тренера. Сегодня, 14 мая, стало известно, что коллектив возглавил экс-наставник БК «Иркут» Михаил Терехов. Уроженец города Тбилиси запомнился не только победами со своими командами, но и эмоциональными поступками. 36-летнему специалисту поставлена задача выйти в плей-офф с «Челбаскетом» в сезоне-2024/2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Михаил Терехов хоть и молодой по баскетбольным меркам, но уже опытный и сформировавшийся специалист. В его карьере уже есть и чемпионские титулы в третьем эшелоне чемпионата России. Так, вместе с ярославским «Буревестником» тренер завоевал золотые медали в Суперлиге‑2. Но наиболее продуктивной и яркой стала его работа в последние три сезона. Он зарекомендовал себя с лучшей стороны в баскетбольных клубах «Новосибирск», «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Иркут».

«Это интересный и неоднозначный специалист, который имеет разные оценки своей работы в баскетбольном сообществе. Импонирует в нем энергия и целеустремленность. Считаю, что его компетенций хватит для того, чтобы вывести „Челбаскет“ на высокий уровень и решить с ним задачу выхода в плей-офф в следующем сезоне», — отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков в разговоре с корреспондентом Первого областного.

Контракт с тренером подписан по системе «1+1». То есть соглашение предусматривает работу тренера в системе клуба до конца сезона-2024/2025 с возможным продлением контракта еще на один сезон.

Досье

Михаил Терехов

Дата рождения: 18.07.1987

Место рождения: Тбилиси (Грузия)

Тренерская карьера:

2014—2017 — «АлтайБаскет» (Барнаул)

2017—2021 — «Буревестник» (Ярославль)

2021 — сборная Сирии

2021 — «Мега» (Тбилиси)

2021—2022 — БК «Новосибирск»

2022—2023 — «Уралмаш» (Екатеринбург)

2023—2024 — «Иркут» (Иркутск)

С 2024 года — «Челбаскет» (Челябинск)

Отметим также и то, что Михаил Терехов — очень эмоциональный по своему характеру человек. И дважды оказывался в эпицентре неприятных инцидентов. Так, в 2018 году, будучи главным тренером БК «Буревестник», он во время матча повздорил со своим подопечным Александром Стуленковым.

Директорат РФБ дисквалифицировал специалиста на два матча «за акт насилия по отношению к игроку своей команды». Кроме того, в 2020 году, выступая в любительском турнире, по окончании матча Михаил Терехов ударом головы сломал нос арбитру. Эти два момента из биографии тренера говорят о том, что в «Челбаскете» будет работать неравнодушный специалист, который ставит перед собой всегда максимальные задачи.

Фото: БК «Иркут» (Иркутск) и Юлия Неструева («Челбаскет»)

