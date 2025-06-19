В клубе «Челбаскет» будет играть русский француз из ЦСКА

Состав челябинской команды пополнил мощный форвард Максим Ильвовский

БК «Челбаскет» объявил имя еще одного новобранца. Контракт с челябинской командой заключил воспитанник французского баскетбола, но с русскими корнями Максим Ильвовский. Минувший сезон мощный форвард провел в «дубле» столичного ЦСКА и набирал в среднем по 9 очков за матч в Суперлиге. Информацию о трансфере подтвердила пресс-служба БК «Челбаскет».

Новобранец «Челбаскета» начинал баскетбольный путь во Франции, а его первым тренером стал местный специалист Пьер Мюртен. Максим Ильвовский выступал за команды «Сен-Жели» (2013/2015), «Круа д’Аржан» (2015/2017), «Бург» (2017/2021), «Ауроре Витре» (2021/2022) и «Страсбург» (2023/2024).

В 2023 году Максим Ильвовский вернулся в Россию, доиграв сезон в клубе «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Минувший провел за ЦСКА-2, вместе с которым стал серебряным призером Суперлиги. В армейском клубе он сыграл 42 матча, его средние показатели за игру: 8,9 очка и 4,9 подбора за 19:58 минут на площадке.

«Мы долго смотрели игрока на четвертую позицию, но когда появилась возможность подписать контракт с Максимом, то реагировали быстро. Помимо баскетбольных качеств мы видим его победный менталитет и серьезный настрой на каждый матч. Такой игрок нам нужен!» — отметил главный тренер БК «Челбаскет» Горан Вучкович.

Отметим, что Максим Ильвовский стал уже шестым новобранцем «Челбаскета» в текущем межсезонье. Накануне контракт с челябинским клубом подписал известный по выступлениям за «Химки» Глеб Суворов. На сегодняшний день известны уже имена восьми баскетболистов «Челбаскета», которые будут защищать цвета команды в сезоне-2025/2026.