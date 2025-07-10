Баскетбольный клуб «Челбаскет» усилил белорус с опытом игры в США

В челябинской команде будет выступать Дмитрий Ривный, отыгравший пять сезонов в студенческой лиге NCAA

Завершает формировать состав к старту сезона-2025/2026 баскетбольный клуб «Челбаскет». Сегодня, 10 июля, штаб команды объявил очередного новобранца. Им стал белорус Дмитрий Ривный, который на протяжении пяти лет выступал в студенческой лиге NCAA в Северной Америке. Вероятно, в «Челбаскете» он займет вакантную позицию центрового, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Новобранец «Челбаскета» начинал свою карьеру в баскетбольной школе «Минск-2006» и уже в 16-летнем возрасте дебютировал в любительской национальной лиге Беларуси — НБЛ. Хорошо зарекомендовал себя Дмитрий Ривный и на уровне сборных, ярко сыграв на чемпионате Европы U18 в составе белорусской команды. На этом турнире он вошел в символическую сборную.

Результативная игра форварда на ЧЕ-2018 заставила обратить на него внимание скаутов США. Так, баскетболист отправился в Северную Америку, где отыграл пять сезонов в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) за команды университетов из Сан-Франциско и Орегона. Осуществить свою мечту и пробиться в клуб НБА у Дмитрия Ривного не получилось, поэтому он вернулся в Европу.

Последние годы он выступал за португальскую «Виторию», в польском клубе «Торунь» и турецком «Капаклыспор». В последней из этих команд он провел 12 игр, набирая в среднем 13 очков и 8 подборов.

«Дмитрий Ривный — очень атлетичный и талантливый игрок. За последние два года, играя в Европе, он значительно прогрессировал. Надеюсь, что его развитие продолжится и в Челябинске и Дима станет важной частью команды», — прокомментировал трансфер главный тренер БК «Челбаскет» Горан Вучкович.

Отметим, что белорус больше подходит для игры на позиции четвертого номера, то есть тяжелого форварда. Но может сыграть и в качестве центрового. Вероятно, именно в этом амплуа он будет задействован в «Челбаскете». Позиция центрового в челябинском клубе остается вакантной после ухода Вадима Стубеды. До сих пор неясно, в каком качестве в «Челбаскете» продолжит находиться еще один «большой» игрок Иван Нелюбов.

Клуб «Челбаскет» практически завершил формирование состава на сезон-2025/2026. Из прошлогоднего состава в команде остались лишь два игрока — Руслан Туманов и Дмитрий Якунин. Пополнили коллектив девять новобранцев, а также сменился тренерский штаб, который возглавил серб Горан Вучкович. Накануне стало известно, что за челябинский клуб будет выступать американец Кортез Эдвардс.