Футбольный клуб «Челябинск» покинул экс‑капитан команды Виктор Курышев

Опытный защитник продолжит свою карьеру в ФК «Тюмень»

Один из лидеров футбольного клуба «Челябинск», его экс-капитан Виктор Курышев покинул расположение команды. В новом сезоне опытный защитник сыграет в ФК «Тюмень», выступающий в Первой лиге. За южноуральскую команду Виктор Курышев сыграл 188 матчей, забил 12 мячей, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Виктор Курышев родился и вырос в Башкирии, где и начинал заниматься футболом. Но переехал в юном возрасте в Ашу. Выступал за местный «Металлург», когда на него обратили внимания в штабе ФК «Челябинск».

Дебютировал игрок в челябинском клубе в 2017 году. За семь лет он сыграл за команду 188 матчей, в которых забил 12 мячей. Но главное — стал одним из лидеров ФК «Челябинск», стабильным игроком стартового состава, его капитаном.

К сожалению, следующий сезон Виктор Курышев проведет в ФК «Тюмень». Игрок ушел на повышение в команду, выступающую в Первой лиге чемпионата России. Футболист уже прибыл в расположение клуба, состоялась его презентация в сибирском клубе.

«Этого опытного левого защитника поклонники сибирской команды хорошо знают — в качестве игрока „Челябинска“ он больше десяти раз соперничал с черно-белыми в официальных матчах. Уверены, что запомнился он им неуступчивым футболистом. Интересно, что на недавних тестах на скорость и выносливость новичок „Тюмени“ показал результат лучше, чем многие его юные одноклубники», — так представила новобранца пресс-служба сибирского клуба.

Отметим, что в текущем межсезонье в ФК «Челябинск» произошли большие изменения в составе. Вчера, 27 июля, мы рассказали о состоявшихся трансферах команды. Сейчас футболисты готовятся к старту нового сезона на базе в Подмосковье. Старт чемпионата во Второй лиге А запланирован на конец июля.