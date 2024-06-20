Футбольный клуб «Челябинск» в межсезонье проведет четыре контрольных матча

Южноуральская команда вышла из отпуска и начала подготовку к сезону‑2024/2025

Сегодня, 20 июня, начинают подготовку к старту сезона-2024/2025 футболисты клуба «Челябинск». Игроки команды вышли из отпуска, на сборах в Москве они проведут четыре контрольных матча. Новый сезон подопечные Романа Пилипчука начнут в группе «Золото» Второй лиги А. Перед ними стоит задача завоевать путевку в Первую лигу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренировочные сборы футболисты «Челябинска» проведут с 20 июня по 14 июля в Рублево (Москва). Завтра игроки пройдут углубленный медицинский осмотр, а на следующий день у них запланирована первая тренировка, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Уже определились соперники, с которыми южноуральцы проведут товарищеские матчи. Так, за 15 дней челябинцам предстоит сыграть с четырьмя командами.

ФК «Челябинск». Контрольные матчи в межсезонье:

30 июня. «Алания» (Владикавказ);

3 июля. «Ахмат» (Грозный);

7 июля. «Торпедо» (Москва);

14 июля. «Иртыш» (Омск).

Напомним, что ФК «Челябинск» по итогам сезона-2023/2024 не смог завоевать путевку в Первую лигу, но сохранил место в группе «Золото» Второй лиги А. Южноуральцы заняли четвертое место.