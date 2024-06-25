Футбольный клуб «Челябинск» откроет новый сезон матчем с «Текстильщиком»

Состоялась жеребьевка игр в группе «Золото» Второй лиги А

Футбольный сезон-2024/2025 в группе «Золото» Второй лиги А стартует 21 июля. Вчера, 24 июня, в Москве состоялась процедура жеребьевки календаря первого этапа соревнований. В турнире примут участие 10 команд. Футбольный клуб «Челябинск» стартует 21 июля домашним поединком с «Текстильщиком» из Иваново, сообщается на сайте ФНЛ.

Состав участников группы «Золото» Второй лиги А изменился более чем наполовину. В турнире примут участие три команды, покинувшие Первую лигу, — «Ленинградец», «Волгарь» и «Кубань», а также четыре клуба, успешно сыгравшие в группе «Серебро» Второй лиги А — «Спартак», «Авангард», «Текстильщик» и «Калуга».

Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». Состав участников:

1. «Ленинградец» (Санкт-Петербург).

2. «Волгарь» (Астрахань).

3. «Кубань» (Краснодар).

4. «Сибирь» (Новосибирск).

5. ФК «Челябинск».

6. «Велес» (Москва).

7. «Спартак» (Кострома).

8. «Авангард» (Курск).

9. «Текстильщик» (Иваново).

10. ФК «Калуга».

Футбольный сезон-2024/2025 во Второй лиге А стартует 21 июля. Полный календарь матчей еще предстоит утвердить ФНЛ. В нем могут произойти небольшие изменения. Руководство Лиги планирует опубликовать его до конца июня. Но уже утверждены матчи первого тура.

Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 1-й тур:

«Спартак» — «Велес»

«Ленинградец» — «Волгарь»

«Авангард» — «Кубань»

«Сибирь» — «Калуга»

«Челябинск» — «Текстильщик»

Отметим, что стал известен календарь матчей первого тура в группе «Серебро» во Второй лиге А. Миасское «Торпедо» откроет новый сезон 20 июля. В этот день южноуральцы на своем поле примут «Родину-2» (Москва).