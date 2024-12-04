В клубе «Челябинск» будет играть сын известного футболиста

Южноуральская команда заключила контракт с 21‑летним Богданом Рогочим

Челябинский футбольный клуб начал формировать состав на весеннюю часть сезона-2024/2025. Штаб команды произвел ротацию на позиции центрального защитника. ФК «Челябинск» покинул Андрей Лях, а на его месте будет выступать Богдан Рогочий, сын известного по выступлениям за ФК «Ростов» Антона Рогочего, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Богдан Рогочий является воспитанником системы футбольного клуба «Ростов», однако последние два сезона играл в ФК «Калуга», за который провел 50 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Он — сын известного в прошлом футболиста Антона Рогочего, который большую часть карьеры провел в командах российской Премьер-лиги.

Отметим, что ранее Богдан защищал цвета футбольных клубов «Динамо» (Ставрополь) и «Ростов-М». Как и отец, он выступает на позиции центрального защитника.

Кроме того, накануне стало известно, что покинет Челябинск другой центральный защитник — Андрей Лях. Опытный игрок не прижился в южноуральском футбольном клубе. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы и сыграл за челябинскую команду лишь 8 матчей.

Напомним, что футбольный клуб «Челябинск» выиграл осеннюю часть сезона-2024/2025 во Второй лиге А (группа «Золото»). Команда решила поставленную промежуточную задачу и теперь во второй части сезона будет бороться за выход в Первую лигу. Подводя итоги сезона, генменеджер ФК «Челябинск» Сергей Хабаров в эксклюзивном интервью «Первому областному» заявил, что в зимнее межсезонье клуб планирует усилить состав игроками на семи позициях.