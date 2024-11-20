Мяч на нашей стороне: итоги футбольного сезона для челябинского клуба

ФК «Челябинск» близок к тому, чтобы впервые в своей истории выйти в Первую лигу

Футбольный клуб «Челябинск» сделал важный шаг к тому, чтобы впервые в своей истории завоевать путевку в Первую лигу чемпионата России. Наша команда заняла первое место по итогам летне-осенней части сезона-2024/2025. Теперь ей осталось закрепить успех во второй части турнира, подготовка к которому началась уже сегодня. Но главную победу ФК «Челябинск» уже одержал, вернув болельщика на трибуны. Подводим промежуточные итоги футбольного сезона и рассказываем, какие изменения в составе и структуре клуба произойдут уже этой зимой.

Мы лучшие во Второй лиге! По всем параметрам!

Глобальные изменения в футбольном хозяйстве Челябинска начались еще полтора года назад, когда за профессиональный клуб решительно взялся губернатор Алексей Текслер. Это он пригласил в город амбициозных спортивных менеджеров из Москвы во главе с Сергеем Хабаровым. Он же поставил им конкретную задачу, подкрепив большие амбиции финансовыми гарантиями и увеличением бюджета клуба.

Надо признать, что у спортивных боссов получалось не все и не сразу, но сейчас мы видим результат их кропотливой работы. ФК «Челябинск» здорово прошел первую часть дистанции, досрочно занял первое место в группе «Золото» Второй лиги А и теперь видится главным фаворитом в борьбе за путевку в Первую лигу по итогам всего сезона. Здесь и сейчас наша команда — объективно лучшая во Второй лиге по многим параметрам.

За счет чего ФК «Челябинск» сделал качественный скачок наверх? Этих факторов много, и все они связаны друг с другом. На мой взгляд, можно выделить три. Во-первых, хорошая работа скаутинга и выбор исполнителей на конкретные позиции. Перед стартом сезона-2024/2025 в штабе клуба провели качественную и точечную селекцию, подписав контракты с игроками, большая часть которых хорошо вписалась в игровую модель команды. При этом клуб сохранил в Челябинске тех ребят, которые хорошо проявили себя еще в прошлом сезоне.

В итоге у ФК «Челябинск» собралась серьезная и солидная «банда», способная решать высокие задачи. Обрели вторую молодость на Южном Урале Алексей Померко и Артем Самсонов, едва ли не лучший сезон в карьере провел Владимир Хозин. Получилось раскрыть свой потенциал в Челябинске на взрослом уровне у Дениса Пушкарева и Дениса Покотыло. Шикарную игру в чемпионате показали Александр Носов и Ян Гудко…

Три лучших игрока сезона (версия ИА «Первое областное»):

Александр Носов (атакующий полузащитник)

Креативный фланговый игрок провел классный сезон. Именно на его фланге начиналось большинство атак челябинского клуба. Не боялся брать игру на себя, часто шел в обыгрыш. Забил четыре гола.

Владимир Хозин (центральный защитник)

Незаменимый игрок в обороне. Успевал не только выполнять свои прямые обязанности, но и разгонял атаки. Запомнился благодаря своим пушечным ударам. Чего только стоит его победный гол-красавец в ворота «Волгаря» на последних секундах игры!

Денис Пушкарев (атакующий полузащитник)

Мобильный и быстрый игрок стал системообразующим игроком команды в атаке. И если поначалу чаще выходил на замену, то уже к середине сезона стал игроком стартового состава.

Кстати говоря, 15 (!) раз футболисты клуба «Челябинск» входили в топ-5 сборной тура группы «Золото». Этих лауреатов определяет руководство лиги. Четыре раза попал в топ защитник Владимир Хозин, трижды — Александр Носов, дважды — Ян Гудков… Отмечали эксперты игру Владимира Задираки, Алексея Никитенкова, Константина Кертанова, Алексея Померко, Валерия Горбачика…

Для выхода в Первую лигу клуб планирует усилить состав 7 игроками

ФК «Челябинск» на одном дыхании прошел первый круг, не потерпев ни единого поражения. Причем порадовали не столько сами результаты, сколько игра команды. Уже тогда стало ясно, что наша команда вряд ли свое упустит и возьмет чемпионство.

Занимать первое место важно было и потому, что оно давало ощутимый бонус команде на втором этапе турнира. Теперь по итогам весны 2025-го ФК «Челябинск» достаточно финишировать в тройке призеров, чтобы напрямую оформить путевку в Первую лигу (какие есть еще варианты пробиться в «лучшую лигу мира», мы писали здесь).

Впрочем, без сбоев весь турнир пройти нашей команде не удалось. Во втором круге главный тренер Роман Пилипчук все чаще стал на послематчевых пресс-конференциях говорить о том, что команда нуждается в свежих кадрах. Проходить долгий футбольный марафон имеющимися ресурсами сложно.

«Мы сознательно пошли на этот шаг, чтобы не раздувать бюджет, потому что понимали: главная борьба за путевки в Первую лигу будет решаться весной следующего года. Поэтому в текущий сезон зашли с обоймой футболистов в 16—17 человек. Думаю, это сказалось на финише чемпионата. С минимальными потерями мы прошли первую часть турнира. Теперь есть возможность выдохнуть и с новыми силами войти в решающую фазу чемпионата», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» генменеджер ФК «Челябинск» Сергей Хабаров.

Работа в этом направлении уже началась. Так, клуб объявил о расставании с двумя футболистами. Продолжат карьеру в других командах полузащитник Никита Голдобин и голкипер Николай Рыбников. В ближайшее время руководство клуба объявит еще имена тех игроков, которые покинут Челябинск. Часть ребят будут отданы в аренду.

Сергей Хабаров также отметил, что руководство клуба уже начало активную работу на трансферном рынке. Штаб команды начал переговоры с агентами игроков. Сэкономленные средства летом позволят привлечь в клуб хороших исполнителей на конкретные позиции. Кстати говоря, продолжит работу с командой и главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук.

«Мы четко понимаем, что нам нужно укрепить семь позиций. Ищем голкипера, центрального защитника, двух-трех игроков в центральную зону, двух крайних нападающих и одного центрфорварда. По ряду новобранцев уже есть устная договоренность. Фамилии называть не буду, имена новобранцев озвучим после того, как подпишем с ними контракты», — добавил Сергей Хабаров.

ФК «Челябинск-2» будет заявлен во Вторую лигу Б уже в следующем сезоне

Этой зимой произойдет еще одно резонансное и важное решение. Уже в сезоне-2025/2026 дебютирует еще одна профессиональная команда региона. Речь идет о том, что старт во Второй лиге Б возьмет ФК «Челябинск-2». Создание этого клуба станет судьбоносным в подготовке местных футболистов. Теперь у перспективных ребят будет возможность получать игровую практику в матчах с серьезными соперниками.

«Никто не отменяет перед клубом задачу подготовки своего резерва. Нам важно, чтобы в футболе была выстроена четкая вертикаль развития. И все ребята, начиная с юного возраста и заканчивая главной командой города, могли поэтапно развиваться и повышать свой уровень мастерства. Наличие „дубля“ позволит сохранить челябинских ребят в структуре клуба, даст нам возможность заключать с ними профессиональные контракты», — считает директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Сергей Хабаров отметил, что предметный разговор по этому поводу с губернатором Алексеем Текслером у него уже был. Глава региона поддержал это решение. Велика вероятность того, что в кратчайшие сроки удастся решить все юридические формальности и ФК «Челябинск-2» уже в сезоне-2025 стартует во Второй лиге Б (здесь турнир идет по системе «весна-осень»).

«Такая команда очень нужна Челябинску. Это беда всего российского футбола в том, что молодые ребята, закончив спортшколу, не могут найти себя во взрослом футболе. К сожалению, не так много профессиональных клубов в стране, где четко выстроена эта вертикаль подготовки. С такой проблемой столкнулись и мы в этом сезоне. К примеру, Денису Покотыло и Денису Пушкареву понадобилось немало времени на адаптацию в играх на взрослом уровне. Если бы у нас была команда „Челябинск-2“, то этот процесс занял у них гораздо меньше времени», — считает Сергей Хабаров.

Зрительский интерес к футболу вышел в Челябинске на новый уровень

Выстраивание футбольной пирамиды в футбольном Челябинске — это шаг на перспективу. Результаты такого революционного решения можно будет оценить года через два-три, когда местные воспитанники будут все чаще и чаще подключаться к играм за основную команду. По крайней мере, такая цель стоит перед руководством клуба.

Это на самом деле очень важно! Мало построить сильный клуб. Нужно создать такую команду, за которую хочется «топить» и болеть всем сердцем. А это возможно в том случае, если в ней на поле будут выходить свои, местные ребята. Отрадно, что в штабе клуба это понимают.

Но самую важную победу ФК «Челябинск» одержал уже сейчас. Этим летом болельщик вернулся на стадион. Наша команда стала самой посещаемой во Второй лиге, собирая в среднем около трех тысяч болельщиков на каждом домашнем матче. Именно это является главным и приятным сюрпризом завершившегося футбольного сезона.

«Да, интерес к футболу в городе вышел на новый уровень. Мы видим, как растет интерес к команде и количество зрителей на трибуне, активизировался фан-сектор… Для нас 3000 зрителей на стадионе „Центральный“ стало уже нормой, и это здорово!» — говорит Константин Арестов.

Кстати, вчера мы опубликовали новость, в которой рассказали о том, как менялась динамика роста посещаемости домашних матчей ФК «Челябинск». 2937 зрителей в среднем за матч — по этому показателю челябинский клуб не затерялся бы сейчас и в Первой лиге. А если быть точнее — входил бы в топ-10.

И это при том, что стадион «Центральный» пока еще не в состоянии предложить болельщикам качественный спектр услуг. Здесь нет подтрибунных помещений, где можно выпить кофе или чай, перекусить, принять участие в каких-либо активностях.

Вся эта движуха происходит пока за пределами стадиона. Но этого недостаточно, чтобы люди могли с комфортом проводить время на футболе. Им элементарно негде согреться в холодное время года. К слову, эти и многие другие опции им будут доступны в будущем, соответствующая работа для этого уже ведется.

А пока здесь поставили мачты освещения, произвели ремонт пластиковых кресел, закупили современный искусственный газон с автоматизированной системой полива… Другими словами, готовят плацдарм к тому, чтобы вывести околофутбольную составляющую на качественно иной уровень.

«Есть первое место, но в эйфорию не впадаем»

В кои-то веки есть реальное понимание того, что большой футбол в Челябинске действительно может стать большим и значимым социальным явлением. И в городе спустя некоторое время будет также непросто достать билет, как на хоккейный матч «Трактора». Да, в это сложно поверить сейчас, но я почему-то убежден, что совсем скоро так и будет.

Но для того, чтобы это случилось, нужно для начала решить первую локальную задачу — выйти в Первую лигу, сколотить в ней крепкий и боеспособный коллектив. Сейчас мы видим первый этап (или второй?) формирования такой команды.

«Да, мы заняли первое место, но в эйфорию по этому поводу не впадаем. Понимаем, что весной будет настоящая и серьезная заруба за место в тройке призеров. Как минимум шесть команд ставят перед собой задачу пойти на повышение в классе. Для ее решения будут задействованы большие ресурсы. В нашей команде играют люди, а не роботы, мы не застрахованы от спадов и неудач. Но есть цель и понимание того, как к ней нужно прийти», — резюмирует Константин Арестов.

Лучше, пожалуй, и не скажешь! Амбиции у ФК «Челябинск» серьезные, в клубе сформирована большая команда профессионалов, а в тренерском штабе работают квалифицированные специалисты… Главное, чтобы та стратегия, которую задал губернатор, продолжала свое логическое развитие. Тогда мы сможем получить такой качественный футбольный продукт, о котором еще недавно не могли и мечтать.

Фото: Роман Хатимов, пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное».