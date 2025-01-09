Футбольный клуб «Челябинск» проведет 9 спаррингов на сборах в Турции

Команда начинает подготовку к старту весенней части сезона-2024/2025 во Второй лиге

Стал известен план подготовки к старту весенней части сезона-2024/2025 футболистов клуба «Челябинск». Игроки команды выходят из отпуска и отправятся 11 января в город Белек, где проведут три учебно-тренировочных сбора. В общей сложности они проведут в Турции девять контрольных матчей с российскими командами, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Учебно-тренировочные сборы в Турции для челябинских футболистов будут проходить в три этапа: с 11 по 24 января, с 29 января по 10 февраля и с 14 по 27 февраля.

Стал известен и предварительный состав контрольных матчей, которые ФК «Челябинск» проведет в Турции. Так, соперниками нашей команды станут в том числе и клубы из Российской премьер-лиги.

Соперники ФК «Челябинск» в контрольных матчах на сборах в городе Белек (Турция):

19 января — ФК «Оренбург».

24 января — «Балтика» (Калининград).

1 февраля — «Волга» (Ульяновск).

5 февраля — «Черноморец» (Новороссийск).

9 февраля — «Чертаново» (Москва).

15 февраля — «Арсенал-2» (Тула).

19 февраля — «Спартак-2» (Москва).

19 февраля — «Торпедо» (Москва).

23 февраля — «Крылья Советов» (Самара).

Напомним, что ФК «Челябинск» успешно выступил в осенней части сезона-2024/2025 во Второй лиге А. Наша команда заняла первое место. В этом материале мы рассказали о том, какие преференции это может дать во второй части чемпионата. Отметим также и то, что ФК «Челябинск» был признан самым посещаемым клубом Второй лиги. На домашних матчах нашей команды в среднем собиралось около 3000 зрителей.