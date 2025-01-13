В футбольном клубе «Челябинск» будут работать два новых тренера из Москвы

Контракты с командой подписали Василий Кузнецов и Евгений Поздняков

В штабе ФК «Челябинск» появились два новых специалиста — контракты с клубом подписали тренеры Василий Кузнецов и Евгений Поздняков. В текущем сезоне оба успешно работали с командами из Москвы — «Велесом» и «Родиной-2». Один из них будет отвечать за работу в челябинском клубе с вратарями, второй получил должность старшего тренера команды, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Оба специалиста уже присоединились к команде на учебно-тренировочных сборах в Турции, где команда начала подготовку к весенней части сезона-2024/2025. Помогать главному тренеру в работе будет Евгений Поздняков. Он в ФК «Челябинск» будет выполнять функции старшего тренера команды. Аналогичная должность у него была в минувшем сезоне в клубе «Родина-2» из Москвы.

С вратарями в челябинском футбольном клубе будет заниматься Василий Кузнецов. У него большой опыт работы со столичными профессиональными командами. Так, ранее он входил в тренерский штаб клубов «Строгино», «Спартак-2» и «Велес». Кроме того, являлся тренером вратарей в молодежной сборной России.

Напомним, что ФК «Челябинск» стал победителем осенней части сезона-2024/2025 и теперь готовится к старту второй части турнира. Команда в полном составе сейчас проходит учебно-тренировочные сборы в городе Белеке (Турция). Здесь клуб планирует сыграть девять контрольных матчей.