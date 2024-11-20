В Челябинске появится еще один профессиональный футбольный клуб

Дублирующий состав главной команды города будет заявлен во Второй лиге Б

В структуре футбольного клуба «Челябинск» появится новая команда, которая уже со следующего сезона возьмет старт во Второй лиге Б чемпионата России. Главной задачей ФК «Челябинск-2» станет подготовка кадрового резерва для основной команды города. Здесь будут получать практику перспективные игроки из Челябинской области. Идея создания такой команды принадлежит руководству клуба, ее поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Футбольный клуб «Челябинск» в осенней части сезона-2024/2025 занял первое место в группе «Золото» Второй лиги А. Наша команда сделала большой шаг к тому, чтобы впервые в своей истории выйти в Первую лигу. Яркое выступление команды и ее результаты во многом связаны с успешной игрой приглашенных игроков. Местные воспитанники не так часто выходили на поле.

Создание ФК «Челябинск-2» позволит молодым и талантливым ребятам получать игровую практику, повышать свой уровень мастерства для того, чтобы затем иметь возможность закрепиться в главной футбольной команде города. В этом и есть главная задача, которая ставится перед дублем ФК «Челябинск».

«Никто не отменяет перед клубом задачу подготовки своего резерва. Нам важно, чтобы в футболе была выстроена четкая вертикаль развития. И все ребята, начиная с юного возраста и заканчивая главной командой города, могли поэтапно развиваться и повышать свой уровень мастерства. Наличие „дубля“ позволит сохранить челябинских ребят в структуре клуба, даст нам возможность заключать с ними профессиональные контракты», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Идея создания такой команды принадлежит генменеджеру ФК «Челябинск» Сергею Хабарову. В беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» он отметил, что предметный разговор по этому поводу с губернатором Алексеем Текслером у него уже был. Глава региона поддержал это решение. Велика вероятность того, что в кратчайшие сроки удастся решить все юридические формальности и ФК «Челябинск-2» уже в сезоне-2025 стартует во Второй лиге Б.

«Такая команда очень нужна Челябинску. Зачастую происходит так, что молодые ребята, закончив спортшколу, не могут найти себя во взрослом футболе. К сожалению, не так много профессиональных клубов в стране, где четко выстроена эта вертикаль подготовки. С такой проблемой столкнулись и мы в этом сезоне. Некоторым нашим ребятам понадобилось немало времени на адаптацию в играх на взрослом уровне. Если бы у нас была команда „Челябинск-2“, то этот процесс занял бы у них гораздо меньше времени», — добавил Сергей Хабаров.





Добавим, что костяк нового клуба составят ребята из команды «Челябинск-М». В минувшем сезоне она выступала в третьем дивизионе (первенство России среди любительских футбольных клубов).