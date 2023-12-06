В челябинской спортшколе по киберспорту провели турнир по OverWatch

Юные атлеты состязались в дисциплине «Трехмерный тактический бой»

Воспитанники челябинской спортшколы «ЧТЗ» по компьютерному спорту сразились в киберспортивном турнире по трехмерному тактическому бою. Им предстояло выявить сильнейшие команды в игре OverWatch. Абсолютным победителем соревнований стала команда «Б3», которая получила бесценный опыт и возможность проверить себя в более ответственных турнирах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Трехмерный тактический бой или шутер — это командная дисциплина, соревнования по которой проходят в формате 5 на 5, где у каждого из спортсменов своя роль, сильнейшие персонажи, а также тактика и стратегия победы.

Турнир по OverWatch проводился на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, где оборудован спецкласс. В нем учащиеся киберспортивной школы занимаются на бесплатной основе с января этого года. Ранее они сыграли в других дисциплинах компьютерного спорта, а теперь проверили себя на умение работать в команде.

Лучше других с этим справились представители группы «Б3». Они выиграли все свои поединки и завоевали главный трофей — кубок, почетные грамоты и призы. В составе победителей выступили Климентий и Майя Куличкины, Вячеслав Коротков, Яков Гилев и Максим Визаулин.

«В командной дисциплине важно уметь играть на команду, а не проявлять свой индивидуальный скилл. Обмен информацией, разбор ошибок, правильный выбор стратегии и тактики на каждый из режимов игры становится залогом успешной игры. Подобные дисциплины в киберспорте заставляют ребят принимать верные решения в сжатые сроки, слаженно действовать на команду», — считает директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Впереди ребят ждут новые испытания и турниры по различным киберспортивным дисциплинам. А в конце учебного года им предстоит выбрать основное направление и специализацию, в которой они будут совершенствовать свои навыки, повышать свое мастерство и получать спортивные разряды.

Напомним, что Минспортом РФ и Федерацией компьютерного спорта России были разработаны критерии получения киберспортсменами спортивных званий и разрядов. В спортшколе «ЧТЗ» по киберспорту на бесплатной основе на сегодняшний день занимаются около 80 ребят в возрасте 12—14 лет.