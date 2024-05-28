Челябинские юные киберспортсмены завершили сезон турнирами по двум дисциплинам

Воспитанники спортшколы «ЧТЗ» сразились в Dota 2 и Valorant

Учащиеся первой в регионе мунициальной киберспортивной школы завершили учебный год, а вместе с ним и сезон выступлением в двух турнирах по дисциплинам «боевая арена» (игра Dota 2) и «трехмерный тактический бой» (игра Valorant). В командных состязаниях им необходимо было закрепить тот материал, который они получили от тренеров-преподавателей по итогам учебного года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение учебного года всем учащимся спортшколы «ЧТЗ» необходимо было определиться со своей основной специализацией. То есть выбрать ту киберспортивную дисциплину, в которой у них лучше получается проявлять себя. Это нужно было сделать для того, чтобы в дальнейшем уделять ей основное внимание, повысить уровень спортивного мастерства.

Турниры по Dota 2 и Valorant стали для тренеров спортшколы показателем того, насколько ребята усвоили полученный материал, научились слаженно действовать в команде, используя различные тактические и стратегические задачи в компьютерных дисциплинах.

«Киберспорт в России и в мире активно развивается. Сегодня мы видим, на каком высоком организационном уровне проходят состязания по компьютерному спорту. Большую популярность набирают фиджитал-дисциплины. Приятно, что Челябинск не остается в стороне. Мы запустили пилотный проект, создав бесплатную киберспортивную школу для 12—14-летних ребят. И видим, что он успешно реализуется и востребован», — считает директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Напомним, что первая в Челябинске муниципальная спортшкола по киберспорту была открыта в декабре 2022 года. На сегодняшний день в ней занимаются более 80 детей 12—14 лет в специализированном классе, оборудованном по современным стандартам на базе ИСТиС ЮУрГУ.