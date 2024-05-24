В Челябинске проведут фиджитал‑турнир по компьютерному шутеру и страйкболу

В нем примут участие студенческие команды города

Завтра, 25 мая, в Челябинске состоится открытие первого областного фиджитал-турнира по Counter Strike 2 и VR-страйкболу. В нем участникам состязаний предстоит сначала сразиться в компьютерной игре-шутере, а затем встретиться лично на VR-арене. В турнире примут участие студенческие команды Челябинска, сообщают организаторы мероприятия.

Диджитал-этап состоится 25—26 мая в компьютерном клубе Cyber Era. В турнире по Counter Strike 2 каждая команда по круговой сетке встретится с остальными, а победители будут определяться по принципу «лучший из трех» (до двух побед одной команды).

На втором этапе участникам предстоит выявить сильнейших в турнире по VR-страйкболу. Он пройдет 27 мая на арене MAX VR. Здесь также команды сразятся друг с другом по круговой системе. Сетка игр будет представлена на сайте. Здесь же будет вестись учет счета игр по обеим дисциплинам.

В соревнованиях примут участие команды вузов Челябинска — ЮУрГГПУ, МИДиС, УрСЭИ, УралГУФК и ЧГИК. Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены подарки от спонсоров за призовые места.

«Мы с ребятами ездили в Уфу в 2023 году на большой фиджитал-турнир САМРАУ и там принимали участие в судействе и организации мероприятия вместе с другими победителями обучающего марафона. Я был ведущим этого мероприятия, а наши студенты — судьями и режиссерами онлайн-трансляции. Там мы встречали трофей „Игр будущего“ и загорелись идеей провести такое мероприятие в Челябинске для наших студентов», — рассказал один из организаторов турнира Владимир Штайнер.

Инициативу спортсменов поддержал аппарат антитеррористической комиссии Челябинской области. Оператором турнира является команда организаторов, представителей педагогического университета и киберспортивного клуба Cyber Era, а также руководство VR-арены MAX VR.