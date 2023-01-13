В Челябинске сформировали первые группы секции по киберспорту

Но попасть туда смогли только дети, успешно сдавшие вступительные экзамены по ОФП

Челябинск стал вторым городом в России после Новосибирска, в котором при спортивной школе открыли отделение киберспорта. На базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ первые участники пилотного в городе проекта будут осваивать азы компьютерного спорта под наблюдением квалифицированных специалистов. Но в первую группу взяли не всех, а только тех, кто смог успешно справиться с вступительными экзаменами по общефизической подготовке. Корреспонденты Первого областного информагентства стали свидетелями того, как проходили общефизические испытания ребята, которые хотят заниматься киберспортом профессионально.

В легкоатлетическом манеже ЮУрГУ немноголюдно. Пройти испытания по ОФП прибыли 20 детей в возрасте 12—13 лет. Рядом с ними суетятся родители, у них множество вопросов, на которые терпеливо отвечает координатор проекта Александр Беленков. Они уже подготовлены и знают, что для занятий киберспортом у ребят должна быть соответствующая физическая подготовка. В противном случае они не добьются желаемого результата в модном нынче виде спорта, а их увлечение компьютерными играми так и останется на привычном для них уровне геймеров.

«Профессиональные игроки занимаются киберспортом системно, соблюдая режимы сна, питания и так далее. И к тренировкам подходят дозированно, не перетруждая свой организм. Только соблюдая эти правила, и прежде всего в подготовке к соревнованиям, они могут добиваться высоких результатов», — рассказал как-то автору строк президент региональной федерации компьютерного спорта Иван Забирко.

Возможно, со всем этим в скором времени столкнутся те ребята, которые начнут заниматься киберспортом профессионально. А пока для них первый серьезный экзамен — выполнение двигательных тестов. Не смог показать достойные результаты — не поступил в бесплатную группу для занятий киберспортом.

Таковы правила и жесткие требования, которые разработали Министерство спорта РФ и Федерация компьютерного спорта России. Там пришли к выводу, что занятия киберспортом обязательно должны сопровождаться и системой общефизической подготовки. Иначе детский организм просто не сможет воспринимать нагрузки, а сами тренировки по киберспорту не будут производить нужного эффекта. Именно поэтому в Челябинске участники пилотного проекта в скором будущем будут не только заниматься по четыре часа в неделю киберспортом, но и в обязательном порядке посещать тренировки по плаванию.

Кстати, неверно также полагать, что если ребенок много времени проводит за компьютерными играми, то занятия киберспортом еще больше усугубят этот процесс. Задача тренера и сводится к тому, чтобы через образовательный процесс привить ребятам разумный баланс времени, которое он будет тратить на совершенствование своего мастерства.

«Занятия киберспортом построены в соответствии со стандартами, где большое внимание уделяется физической подготовке. Отделение по киберспорту — уникальный проект, золотая середина между желанием детей играть за компьютером и беспокойством родителей за физическую форму и здоровье своего ребенка», — уточняет начальник управления по ФКиС Челябинска Максим Клещевников.

На базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ в первую группу по киберспорту будут набраны две подгруппы по 10 человек в каждой. Возраст ребят — 12—13 лет. В феврале планируется сделать донабор, а в конечном результате создать 80 бюджетных мест для занятий юных киберспортсменов.

«У меня пятеро детей, они на семейном образовании, проходят школьную программу через онлайн-уроки в интернете. Климентий у меня занимается программированием, любит настольные игры, много времени проводит за компьютером. Я сама ему предложила попробовать заниматься киберспортом. Я считаю, что лучше играть в компьютерные игры системно и под наблюдением профессионалов. В конечном счете эти тренировки могут стать для него возможностью получить какую-то специализацию, а может быть, и профессию», — считает Мария Куличина, мама будущего киберспортсмена.

Как уже отмечалось выше, Челябинск стал вторым городом в России, где при муниципальной спортшколе было открыто отделение по киберспорту. Первым таким городом стал Новосибирск. Возможно, поэтому интерес к такому проекту вызывает интерес у родителей и детей. Прибыла в Челябинск для того, чтобы выполнить ОФП и получить возможность заниматься киберспортом, и семья из… Курганской области. Динара Юсупова готова три раза в неделю возить сына Яна на тренировки.

«Мы живем в деревне, все секции возможные уже там перепробовали. Купили сыну компьютер, и он загорелся киберспортом. Поэтому, когда узнали, что в Челябинске собираются открывать такое отделение, не раздумывая приехали сюда. Если ребенку понравится, видимо, придется ставить вопрос о переезде в ваш город», — сообщила корреспонденту Первого областного информагентства Динара Юсупова.

Первая тренировка ребят по киберспорту состоится уже на следующей неделе, 16 января. Первое областное информагентство расскажет о том, какие компьютерные дисциплины будут осваивать ребята на первых порах и какую специализацию в дальнейшем смогут получить.