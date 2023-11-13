Победитель кибертурнира по HearthStone получил в подарок настольную игру

В Челябинске провели турнир в жанре соревновательной головоломки

В Челябинске подвели итоги киберспортивного турнира по соревновательной головоломке HearthStone среди учащихся муниципальной спортивной школы. В финале турнира выступили восемь сильнейших участников, а победителем стал Климентий Куличкин. В награду он получил главный приз в виде настольной игры, полностью имитирующий классический режим в HearthStone.

Перед стартом финального турнира прошли отборочные соревнования, победители которых имели возможность сразиться за главный приз. В решающих сражениях участвовали восемь участников. Три киберспортсмена набрали одинаковое количество очков. Поэтому организаторам пришлось провести дополнительный раунд соревнований, чтобы определить сильнейшего. В итоге победу одержал Климентий Куличкин. Второе и третье места заняли Станислав Замятин и Ян Юсупов соответственно.

Отметим, что HearthStone является киберспортивной дисциплиной, которая относится к жанру соревновательной головоломки. В течение учебного года это уже не первый турнир для учащихся муниципальной спортшколы по киберспорту. Ранее были проведены соревнования в дисциплине «Файтинг» — участники выявили сильнейших в турнире по Brawlhalla.

Напомним, что первая на Урале бесплатная спортшкола по киберспорту работает на базе ИСТиС ЮУрГУ. Здесь оборудован современный компьютерный класс, в котором организованы тренировки для ребят 13-14 лет. На сегодняшний день в ней сформированы 8 групп, в которых занимаются 80 детей.