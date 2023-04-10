Новый проект «Бокс в школу» запустили в Челябинской области

Тренеры и спортсмены провели урок физкультуры для школьников Троицка

В городе Троицке Челябинской области запущен пилотный проект «Бокс в школе», где на уроках физкультуры учащиеся лицея № 17 будут заниматься этим видом спорта. Накануне его старта в городе побывали спортсмены и тренеры. Они провели для школьников открытый урок и передали ребятам боксерский инвентарь, сообщает региональная федерация бокса.

Встреча, которая состоялась в лицее № 17, носила знаковый характер. Федерация передала спортивный инвентарь управлению по спорту города Троицка для применения его на уроках физической культуры с элементами боксерской подготовки в школах. На встрече присутствовали руководство города во главе с Александром Виноградовым, учителя физкультуры учебных заведений и родители учеников лицея.

Открытый урок физкультуры для школьников провели тренер сборной Челябинской области по боксу, мастер спорта России Виталий Котов и мастер спорта России, участница чемпионата мира по боксу Мария Сартакова.

«Спорт для детей — это дисциплина, это здоровье. Они уходят со дворов, от неблагоприятных компаний, от вредных привычек. Наша задача — донести детям необходимость занятий спортом», — отметил Виталий Котов.

В реализации проекта Троицк стал пилотным городом. Программа реализуется по инициативе Федерации бокса Челябинской области, при поддержке Федерации бокса России, регионального Минспорта и министерства образования и науки Челябинской области.

«Школьники — это будущее нашей страны, они должны добиваться спортивных результатов, живя в Троицке, а не ехать для этого куда-то. Мы сами найдем звездочки, из которых вырастут чемпионы. Главное — это создать условия и чтобы было желание. Поэтому мы закупили инвентарь и на занятии показали, как его использовать. Надеюсь, сегодняшние школьники в будущем будут представлять наш регион в составе сборной области на соревнованиях различного уровня», — сказал главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

Отметим, что запуск проекта «Бокс в школу» инициировала Федерация бокса России. В разных регионах страны в общеобразовательных учреждениях школьники будут знакомиться с основами бокса на уроках физкультуры.

