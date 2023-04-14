Призовой фонд турнира по боксу «Кубок Танкограда» составит 2,6 миллиона рублей

Победители соревнований получат по 100 тысяч рублей

Организаторы Всероссийских соревнований по боксу «Кубок Танкограда» объявили размер призового фонда турнира — 2,6 миллиона рублей. Победители в 13 весовых категориях получат по 100 тысяч рублей, предусмотрены денежные награды и для призеров турнира. Соревнования пройдут в Челябинске с 18 по 22 апреля на двух площадках города. Сегодня, 14 апреля, южноуральские бойцы провели открытую тренировку, на которой поделились ожиданиями от предстоящего турнира.

Подобный турнир в Челябинске будет проведен впервые. Уже известно, что в соревнованиях выступят команды из более чем 35 регионов — в общей сложности более 170 боксеров.

«Это мастерский турнир, по своему статусу он уступает разве что чемпионату страны. Федерация бокса России поддержала нас, включила наши соревнования в Единый календарный план. Сейчас формируется состав участников соревнований, мы ожидаем более 170 боксеров из 35 регионов — это очень серьезный и хороший показатель. К нам приедут известные и сильные спортсмены, ближайший резерв сборной России, призеры чемпионата страны. Поэтому и любители бокса Челябинской области вправе ждать интересные и зрелищные бои», — подчеркнул исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов.

Готовятся к домашнему турниру и южноуральские боксеры. Окончательный состав команды еще не определен, но уже известно, что на домашнем ринге выступят около 30 наших земляков. Их подготовка к соревнованиям вступила в завершающую фазу. Ребята проводят тренировки на базе спорткомплекса «Динамо» и находятся в отличной физической форме.

«Самочувствие нормальное, рабочее. Здорово, что в Челябинске организуют такой турнир. Приятно удивлен и тем, что у него такой солидный призовой фонд. Но биться буду не за деньги, а за победу. Есть желание показать красивый бокс и порадовать земляков успешным выступлением», — отметил победитель первенства УрФО Иван Лузин.

На утренней тренировке не смогли присутствовать все лидеры сборной Челябинской области. Одни боксеры находятся на сборах, другие — выступают на чемпионате России среди студентов в Санкт-Петербурге. Тренерский штаб планирует в понедельник, 17 апреля, объявить окончательный состав команды на турнир. Одним из тех, кто точно выйдет на челябинский ринг, является Даниил Статов. Ему предстоит биться в супертяжелой весовой категории.

«В отличие от других наших ребят мне не надо гонять вес. Могу себе позволить и вкусняшки перед турниром поесть. Но сейчас я этого делать не буду. Я кандидат в мастера спорта, а предстоящие соревнования — мастерские. Есть большое желание выполнить норматив. Поэтому и ставлю перед собой максимальную задачу — хочу завоевать золото», — говорит Даниил Статов.

Напомним, что «Кубок Танкограда» по боксу пройдет на двух площадках города. Организаторами турнира выступят Федерация бокса России, региональная Федерация бокса совместно с Фондом поддержки спорта Челябинской области.

Предварительные поединки состоятся в спорткомплексе «Динамо» с 18 по 21 апреля, а финальные бои пройдут 22 апреля во дворце спорта «Юность». Вход для болельщиков свободный.

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