Более 300 школьников Луганска пришли на зарядку с боксером из Челябинска

Андрей Стоцкий показал ребятам уроки самозащиты

Чемпион мира и Европы по боксу среди молодежи Андрей Стоцкий провел зарядку для школьников Луганска. Челябинский спортсмен показал им приемы самозащиты и эффективные удары. На зарядку под руководством известного боксера пришли более 300 учащихся младших классов одной из школ Луганска, сообщает Федерация бокса Челябинской области.

Чтобы привить детям любовь к физкультуре и спорту, нужны правильные примеры для подражания. Так, в луганской школе прошла зарядка, которую провел челябинский боксер Андрей Стоцкий — один из лидеров сборной России, чемпион мира и Европы среди молодежи, победитель национального чемпионата среди взрослых.

Познакомиться с таким титулованным боксером захотели многие. На спортивную зарядку под руководством известного боксера пришли более 300 учащихся младших классов.

«Тренировка заняла порядка 40 минут. Я показал школьникам приемы самозащиты и самые эффективные упражнения. Надеюсь, что это поможет заинтересовать детей спортом, задуматься о здоровом образе жизни», — рассказал Андрей Стоцкий.

Подобные мероприятия Федерация бокса Челябинской области проводит на регулярной основе. Как рассказал сам спортсмен, эта встреча мотивировала его продолжать занятия с молодежью и передавать им свой опыт и любовь к спорту.