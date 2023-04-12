Федерация бокса Челябинской области анонсировала запуск нового турнира в южноуральской столице: с 18 по 22 апреля состоится всероссийский турнир по боксу класса «А» — Кубок Танкограда. Подобные соревнования пройдут в Челябинске впервые. Планируется, что сильнейшие боксеры страны проведут поединки на двух спортплощадках города.
На турнире выступят мужчины от 19 до 40 лет. Предварительные поединки пройдут в спорткомплексе «Динамо», а финальные бои — во дворце спорта «Юность».
«Мы ожидаем приезд боксеров из более чем 30 регионов. Хотим подарить жителям региона праздник бокса, пригласить известных и титулованных спортсменов. В рамках события готовим ряд сюрпризов, которые пока держим в секрете. Но уверен, что Кубок Танкограда вызовет большой интерес у любителей единоборств. Этот турнир хотим провести на качественно другом уровне в сравнении с другими мероприятиями по боксу, которые проходили на Южном Урале»,— говорит исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов.
Кубок Танкограда — 2023 по боксу в Челябинске. Предварительная программа соревнований (возможны изменения):
Спорткомплекс «Динамо» (ул. Коммуны, 98а)
18 апреля. 15:00 — церемония открытия, с 15:30 — предварительные бои.
19—20 апреля. С 15:30 — предварительные бои.
21 апреля. С 15:00 — полуфинальные бои.
Дворец спорта «Юность» (Свердловский проспект, 51)
22 апреля. 17:00—20:00 — финальные бои.
С 20:00 — вечер профессионального бокса.
Финальные поединки турнира в 13 весовых категориях пройдут 22 апреля во дворце спорта «Юность». По их окончании организаторы планируют провести профессиональный турнир по боксу совместно с компанией «Лига ставок».