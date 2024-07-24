В Челябинской области за 10 лет более 420 тысяч человек выполнили нормативы ГТО

Из них 370 тысяч южноуральцев успешно прошли испытания и получили знаки отличия

Возрожденный в России в 2014 году комплекс ГТО отмечает 10‑летний юбилей. За этот период времени более 420 тысяч жителей Челябинской области присоединились к движению ГТО, выполнив нормативы комплекса. При этом 370 тысяч из них получили различные знаки отличия, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

По итогам второго квартала 2024 года на знаки отличия нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» выполнили 12 408 южноуральцев. Среди них жители региона всех возрастов — дошкольники, учащиеся образовательных учреждений, студенты, работающее население и люди старшего поколения. Большее число жителей региона по итогам отчетного периода получат золотой знак ГТО — 10 777 человек, 884 человека — серебряный и 747 — бронзовый.

«В этом году современный комплекс ГТО празднует свое 10-летие. За это время к выполнению комплекса приступило порядка 420 тысяч жителей нашего региона, всего было выдано свыше 370 тысяч знаков отличия», — сообщает дирекция спортивно-массовых мероприятий Челябинской области.

Отметим, что накануне на Южном Урале стартовал уникальный проект — фестиваль «Челябинская область — большая семья», который побывает в 44 населенных пунктах региона. В рамках проекта будет работать площадка ГТО, где каждый желающий сможет выполнить часть испытаний комплекса.

В России комплекс ГТО по поручению президента РФ Владимира Путина был возрожден в 2014 году. На сегодняшний день испытания ГТО успешно прошли и получили знаки отличия 10 843 978 россиян.

Напомним, чтобы выполнить нормы ГТО в Челябинской области, нужно зарегистрироваться на официальном портале, взять медицинскую справку у терапевта и подать заявку в один из функционирующих в регионе центров тестирования. В каждом муниципальном образовании Челябинской области действует центр тестирования.