Более 9 тысяч человек выполнили нормативы ГТО на фестивале «Челябинская область — большая семья»

Региональный проект в течение полутора месяцев прошел в 46 городах и селах региона

В регионе завершился фестиваль «Челябинская область — большая семья», который в течение полутора месяцев прошел в 46 городах и районах Южного Урала. На одной из представленных площадок все желающие могли присоединиться к движению комплекса «Готов к труду и обороне». В общей сложности более 9 тысяч жителей Челябинской области выполнили нормативы ГТО на различные знаки отличия, сообщает региональный Минспорт.

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» объединил восемь министерств и ведомств, которые передвигались по Южному Уралу, на один день останавливаясь в одном из населенных пунктов региона. В течение всего дня специалисты консультировали жителей по вопросам здравоохранения, образования, социальных отношений, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, трудоустройства. Также работали общественные приемные губернатора и омбудсменов.

Во всех без исключения населенных пунктах работала площадка «Подтянись к движению», где жители могли выполнить шесть предложенных тестов ГТО. Специалисты центров тестирования ГТО помогали пройти регистрацию на сайте gto.ru, консультировали жителей о видах испытаний и нормативных требованиях для каждой возрастной ступени, а также оценивали выполнение нормативов и загружали результаты в систему.

«Спасибо всем специалистам центров тестирования в каждом районе. Благодаря вашей работе все большее число наших жителей присоединились к спорту, а Челябинская область в августе стала одним из лидеров среди регионов по числу присоединившихся к движению ГТО», — отметила руководитель региональной дирекции спортивных мероприятий Елена Еремеева.

Так, за полтора месяца в 46 населенных пунктах попробовали свои силы в выполнении нормативов «Готов к труду и обороне» 9211 человек. Среди них жители региона всех возрастов — дошкольники, учащиеся образовательных учреждений, студенты, работающее население и люди старшего поколения.