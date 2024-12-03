Команда из Магнитогорска выиграла областной этап фестиваля «Игры ГТО»

Она завоевала право представить Челябинскую область на всероссийских состязаниях

В Магнитогорске завершился областной фестиваль «Игры ГТО». По его итогам определилась команда, которая представит Челябинскую область на всероссийском финале соревнований. В региональном этапе приняли участие восемь сборных, а лучше других испытания комплекса ГТО прошла команда из Магнитогорска, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Состязания прошли в спортивном комплексе «Металлург-Магнитогорск». На областной фестиваль чемпионов «Игры ГТО» прибыли восемь сильнейших команд региона: из Магнитогорска, Еткуля, Миасса, Южноуральска, Чебаркуля, Златоуста, Верхнеуральска и Красноармейского муниципального района.

Программа соревнований включала три этапа: эстафеты «Силовая» и «Классика», а также «Гонку чемпионов». По итогам испытаний уверенную победу одержала команда Магнитогорска. Именно она представит Челябинскую область на всероссийском финале соревнований. Серебряными призерами стали спортсмены из Миасса, а замкнули тройку сильнейших представители Южноуральска.

Отметим, что региональный фестиваль чемпионов «Игры ГТО» проводится ежегодно начиная с 2020 года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Он является отборочным этапом на всероссийские соревнования, где Челябинская область регулярно занимает призовые места.