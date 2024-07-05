Челябинский легкоатлет с греческими корнями выиграл забег на фестивале ГТО

Студент УралГУФКа Никита Пападимитриоу удивил соперников на соревнованиях в Волгограде

На Всероссийском фестивале ГТО в Волгограде заставил обратить на себя внимание челябинский студент с необычной и редкой фамилией. Никита Пападимитриоу показал лучший результат в беге на 100 метров. Студент УралГУФКа рассказал Первому областному о том, на какой слог нужно ставить ударение в его фамилии и объяснил, почему ему так важно одержать как можно больше побед на соревнованиях.

Никите 19 лет, родился и вырос он в Оренбурге, а с недавних пор живет в Челябинске. Он поступил в УралГУФК, живет в студенческом общежитии и рассчитывает улучшить свои результаты в легкой атлетике. Он хочет, чтобы его необычную фамилию запомнили и перестали коверкать на разный лад.

«Мне нравится моя фамилия, она такая звучная и красивая. И не обижаюсь, когда ее ошибочно произносят. Часто букву „о“ забывают произнести, иногда — „у“. Кстати, ударение в фамилии нужно ставить на предпоследний слог. Я хочу много и часто побеждать. Тогда мою фамилию, может быть, запомнят», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Никита Пападимитриоу.

Друзья и знакомые называют Никиту просто и коротко — Папа или Батя. Обращаются к нему так и преподаватели вуза. Но в том случае, если хотят его за что-либо похвалить. В других случаях произносят фамилию полностью. Молодой человек говорит, что не планирует будущему сыну давать имя Дима. Хотя, согласитесь, как красиво звучит — Дмитрий Пападимитриоу!..

Вообще-то Никита специализируется в беге на 400 метров с барьерами, неплохо выступает на региональных и окружных соревнованиях. А здесь получил приглашение войти в состав команды УралГУФКа для участия во Всероссийском фестивале ГТО среди студентов. Состязания прошли в Волгограде и собрали более 400 участников из 49 регионов страны.





Сборная УралГУФКа показала не самые лучшие результаты, заняв итоговое 13-е место в общем зачете. И в личном первенстве студенты спортивного вуза себя ярко не проявили, им не удалось финишировать в тройке призеров в различных упражнениях комплекса ГТО. Зато Никита Пападимитриоу проявил себя во всей красе.

Челябинский легкоатлет показал лучший результат среди всех участников в беге на 100 метров среди юношей (18—19 лет). Дистанцию он преодолел за 11,59 секунды. Пролетел как пуля по легкоатлетической дорожке волгоградского стадиона, не дав соперникам и шанса. Никита и сам удивился такому результату, ведь он привык бегать более длинные дистанции. Он остался доволен своим выступлением. Говорит, что теперь будет ставить перед собой новые высокие цели и задачи в спорте.