На Южном Урале стартует передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья»

Масштабное событие в течение полутора месяцев пройдет в 44 городах региона

Сегодня, 22 июля, стартует передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья». Уникальный проект пройдет в 44 городах Южного Урала. На нем жители региона смогут получить консультации специалистов восьми министерств и ведомств, в том числе выполнить нормативы ГТО. Сегодня фестивальный марафон стартует в Нязепетровске и Кунашаке. Рассказываем, чем интересен и уникален этот проект, которое проводит правительство Челябинской области.

На передвижном фестивале «Челябинская область — большая семья» жителей региона ждет развлекательная и концертная программа, множество различных активностей с розыгрышами подарков и ценными призами.

Специалисты из восьми региональных министерств и ведомств подготовили для жителей свои площадки. Кроме того, южноуральцы смогут получить консультации специалистов по вопросам здравоохранения, образования, социальных отношений, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики и трудоустройства.

Министерство спорта Челябинской области вместе с региональной Дирекцией спортивно-массовых мероприятий организуют на местах площадки, где можно получить рекомендации и выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня, 22 июля, такие площадки будут открыты с 12:00 до 20:00 в Нязепетровске и Кунашаке.

На мероприятии у вас будет возможность узнать все о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), а именно вы сможете:

— зарегистрироваться на сайте gto.ru;

— узнать об испытаниях в вашей возрастной ступени;

— пройти испытания;

— получить знак отличия комплекса и удостоверение к нему.

Большой передвижной фестиваль пройдет с 22 июля по 4 сентября в 44 городах и селах нашего региона. Гости фестиваля, приуроченного к Году семьи, смогут получить консультации специалистов министерств и ведомств, увидеть выступления артистов и посетить ярмарку. Подробная программа фестиваля опубликована в тематической группе в соцсетях или на сайте семья74.рф.

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