В Челябинской области выявили лучших киберспортсменов среди студенческих отрядов

Турнир прошел по пяти дисциплинам компьютерного спорта

В Челябинске на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ прошел киберспортивный турнир среди студенческих отрядов. В нем выступили 133 команды, которые состязались в пяти дисциплинах, включавших в себя спортивные симуляторы, файтинги и шутеры. Команды-победители получили сертификаты на бесплатное посещение киберспортивного клуба Cyber Octagon, сообщает Федерация компьютерного спорта Челябинской области.

Соревнования прошли по следующим киберспортивным дисциплинам: CS:GO, FIFА, PUBG Mobile и Mortal Kombat. Всего за победу боролись 133 бойца студенческих отрядов.

«Для многих ребят компьютерный спорт — это уже не просто увлечение компьютерными играми, а спортивная дисциплина. Они анализируют, изучают опыт коллег, стремятся совершенствовать свои навыки и мастерство. Участие в подобных соревнованиях помогает студентам оценить свою подготовку, провести работу над ошибками с тем, чтобы дальше совершенствовать свои навыки», — отметил директор Института, доктор биологических наук, профессор Вадим Эрлих.

Он также добавил, что ИСТиС ЮУрГУ старается идти в ногу со временем, учитывать интересы молодежи, отметив, что кибериндустрия, как и IT-сфера, очень обширна. Задача вуза и заключается в том, чтобы объединить ребят, дать им возможность реализовать себя.







Победители турниров были награждены брендированной продукцией Российских студенческих отрядов и сертификатами для посещения киберспортивного клуба Cyber Octagon.

«Ребята показали себя хорошо, чемпионат по киберспорту вышел на новый уровень по количеству участников и формату проведения. Спасибо ИСТиС ЮУрГУ за предоставление площадки, сотрудникам — за помощь в организации соревнований, что посвятили нам свои выходные. Также хочется выразить благодарность киберспортивному клубу Cyber Octagon за предоставление подарочных сертификатов для призеров. Надеюсь, они воспользуются ими и усовершенствуют свои навыки в дисциплинах», — комментирует командир Челябинского областного студенческого отряда Юрий Болдырев.

Отметим, что чемпионат по киберспорту среди студенческих отрядов Челябинской области прошел во второй раз. Мероприятие состоялось при поддержке Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета.