В Челябинске обсудили перспективы развития киберспорта на базе муниципальной спортшколы

В Институте спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ прошло заседание общественного совета при Минспорте Челябинской области

В Институте спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ состоялось заседание общественного совета при министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области. Спортивные руководители обсудили перспективы роста развития киберспорта в регионе, отметив всплеск активности и популярности современного направления в молодежной среде.

Выбор площадки для проведения совещания общественного совета обусловлен тем, что именно на базе ИСТиС ЮУрГУ было открыто отделение компьютерного спорта одной из челябинских муниципальных спортшкол. Здесь был оборудован современный киберкласс с компьютерами, в котором и происходит обучение детей 12—13 лет. Всего сформированы четыре группы по 10 человек в каждой. В выходные дни все ребята в обязательном порядке посещают бассейн — это непременное условие для занятий киберспортом. И все это абсолютно бесплатно!

«Киберспорт является спортом с большой буквы! Мы с членами общественного совета, выехав для знакомства с этим новым для Челябинска видом спорта, убедились, что он стремительно набирает обороты. Результаты наших спортсменов говорят сами за себя, а те активные люди, кто за этим стоят, вселяют уверенность и дают право верить в большие перспективы в этом направлении. На базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, где проходило знакомство, организована великолепная платформа для обучения, тестирования и тренировок будущих чемпионов», — отметил Владимир Иванов, председатель общественного совета, участник трех Олимпиад, капитан олимпийской сборной России по бадминтону.

В заседании, помимо членов совета, приняли участие директор Института, спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, доктор биологических наук, профессор Вадим Эрлих, председатель Челябинского регионального отделения Федерации компьютерного спорта России Иван Забирко, а также сотрудники муниципальной спортивной школы «ЧТЗ» города Челябинска.

Обсудили перспективы роста и известные в спортивном мире Челябинской области руководители и специалисты — заслуженный тренер России по дзюдо Александр Миллер, директора спортивных школ по тхэквондо и танцевальному спорту Максим Карпов и Вероника Бутузова.

В ходе заседания совета спикерами был освещен ход развития компьютерного спорта в городе, а именно создание профильного отделения в спортивной школе «ЧТЗ», завершение набора детей 12—13 лет в школу, начало набора детей 9—11 лет в коммерческие группы, формируемые на базе учебно-спортивного комплекса ЮУрГУ, а также создание на базе университета спортивных секций для студентов. Кроме того, была презентована программа профессиональной подготовки, созданная профессорско-преподавательским составом ИСТиСа, а также анонсирован старт набора абитуриентов на специальность «тренер по компьютерному спорту» в УралГУФКе.

Отдельно выступающие затронули тему явно недостаточной изученности подходов к учебно-методическому сопровождению подготовки обучающихся, а также обсудили стартовавшее психофизиологическое обследование, проводимое силами сотрудников Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, результаты которого позволят повысить эффективность обучения и тренировок юных киберспортсменов.

«Зная типологические особенности учащихся, тренер может прогнозировать, управлять темпами прироста результатов, подбирать индивидуальные средства тренировочных нагрузок. У каждого ребенка свои особенности. Нам важно, чтобы дети получали максимум пользы от занятий киберспортом и эти тренировки никаким образом не отражались на их здоровье и самочувствии», — отмечает директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

В заключение заседания совета организаторы рассказали о ходе реализации гранта губернатора Челябинской области «Киберспорт — новые возможности», а также обсудили проблемы, стоящие перед компьютерным спортом: негативное в целом пока еще отношение общества к нему, а также огромный кадровый дефицит.