В Челябинске пройдет первый турнир по киберспорту в дисциплине Rocket League

Он пройдет в рамках I молодежного профориентационного форума «На ТЫ с IT»

В Челябинске учащиеся первого в регионе отделения компьютерного спорта муниципальной школы сразятся в кибертурнире в рамках I молодежного профориентационного форума «На ТЫ с IT». В соревнованиях 80 воспитанников спортшколы сразятся в дисциплине Rocket League. Организаторами турнира, который запланирован на 10—16 апреля, выступят Минцифры Челябинской области при поддержке управления по ФКиС города Челябинска и ИСТиС ЮУрГУ, сообщает региональное Минцифры.

Соревнования пройдут 10—16 апреля в ультрасовременном киберклассе, созданном на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. Участникам предстоит выявить сильнейших в дисциплине Rocket League, которая сочетает в себе гонки и аркадный футбол.

«На Южном Урале развитию киберспорта уделяется огромное внимание. В области работают более 35 компьютерных клубов, которые регулярно посещают около 30 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Как раз на базе новой школы по киберспорту мы проведем мероприятие в рамках форума. Цель молодежного форума „На ТЫ с ИТ“ — создать творческую среду, где ребята, интересующиеся цифровыми направлениями, смогут раскрыть свой потенциал и найти свое место в IT», — рассказала Екатерина Давыдова, заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Rocket League стала первой игровой дисциплиной «Технический и спортивный симулятор», с которой познакомились киберспортсмены — челябинские школьники 12—13 лет, приступившие к тренировкам в январе текущего года. Этим и обусловлен выбор игры для соревнований.

«Челябинск — один из первых городов в России, где в муниципальной спортивной школе начали обучать киберспорту. Для воспитанников созданы прекрасные условия, они уже получили начальные знания, и пора их применить на практике, расти профессионально. Как и в любом виде спорта, рост спортсмена начинается после первых соревнований. Этот турнир станет отличной стартовой площадкой для юных спортсменов в их профессиональном пути», — отметил Максим Клещевников, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска.

Награждение победителей состоится на молодежном форуме «На ТЫ с IT» 26 апреля 2023 года. Зарегистрироваться на мероприятия форума можно по ссылке.