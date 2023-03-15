Учащиеся челябинской спортшколы по киберспорту прошли углубленное психофизиологическое обследование, результаты которого позволят повысить эффективность обучения и тренировки юных киберспортсменов. Комплексный подход к учебно-методическому сопровождению занятий ребят поможет также выявить степень воздействия компьютерных игр на их психическое развитие, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Челябинск стал вторым городом в России, в котором на базе муниципальной спортивной школы было открыто отделение киберспорта. В настоящий момент на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ в четырех группах по 10 человек в каждой осваивают азы компьютерного спорта дети 12—13 лет. При этом в курс подготовки киберспортсменов входят и занятия общефизической подготовкой: раз в неделю они посещают плавательный бассейн ЮУрГУ.
Киберспорт хотя и стремительно развивающийся вид спорта, но мало изученный. На законодательном уровне пока еще нет никаких методик тренировок спортсменов, нормативной базы. Есть только общие документы, на основе которых невозможно разработать системный подход в организации учебно-тренировочного процесса.
А вопросов между тем остается много. Один из главных — каким образом влияют компьютерные игры на психическое развитие ребенка и его нервную систему? Именно поэтому у организаторов уникального для России проекта и родилась идея пригласить квалифицированных специалистов, для того чтобы они не только определили степень влияния тренировок на психическое развитие киберспортсменов, но и могли повысить эффективность их обучения.
«Зная типологические особенности учащихся, тренер может прогнозировать, управлять темпами прироста результатов, подбирать индивидуальные средства тренировочных нагрузок. У каждого ребенка свои особенности. Нам важно, чтобы дети получали максимум пользы от занятий киберспортом и эти тренировки никаким образом не отражались на их здоровье и самочувствии», — отмечает директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.
На этапе начального обучения киберспортсмена важным параметром является объем зрительного восприятия. По словам специалистов, его успешное развитие идет у лиц со слабой нервной системой, уравновешенностью нервных процессов и средней степенью их подвижности. От типа нервной системы зависит и режим тренировки. Например, спортсмены с инертной нервной системой могут выполнять большую нагрузку на одном занятии, но и время восстановления у них должно быть больше. Обследование детей позволит в перспективе на каждого юного спортсмена составить индивидуальную программу тренировок с учетом типа его нервной системы.