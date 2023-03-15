В Челябинске изучают воздействие компьютерных игр на психическое развитие киберспортсменов

По результатам тестирования детям составят индивидуальный график тренировок

Учащиеся челябинской спортшколы по киберспорту прошли углубленное психофизиологическое обследование, результаты которого позволят повысить эффективность обучения и тренировки юных киберспортсменов. Комплексный подход к учебно-методическому сопровождению занятий ребят поможет также выявить степень воздействия компьютерных игр на их психическое развитие, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинск стал вторым городом в России, в котором на базе муниципальной спортивной школы было открыто отделение киберспорта. В настоящий момент на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ в четырех группах по 10 человек в каждой осваивают азы компьютерного спорта дети 12—13 лет. При этом в курс подготовки киберспортсменов входят и занятия общефизической подготовкой: раз в неделю они посещают плавательный бассейн ЮУрГУ.

Киберспорт хотя и стремительно развивающийся вид спорта, но мало изученный. На законодательном уровне пока еще нет никаких методик тренировок спортсменов, нормативной базы. Есть только общие документы, на основе которых невозможно разработать системный подход в организации учебно-тренировочного процесса.

А вопросов между тем остается много. Один из главных — каким образом влияют компьютерные игры на психическое развитие ребенка и его нервную систему? Именно поэтому у организаторов уникального для России проекта и родилась идея пригласить квалифицированных специалистов, для того чтобы они не только определили степень влияния тренировок на психическое развитие киберспортсменов, но и могли повысить эффективность их обучения.

«Зная типологические особенности учащихся, тренер может прогнозировать, управлять темпами прироста результатов, подбирать индивидуальные средства тренировочных нагрузок. У каждого ребенка свои особенности. Нам важно, чтобы дети получали максимум пользы от занятий киберспортом и эти тренировки никаким образом не отражались на их здоровье и самочувствии», — отмечает директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

На этапе начального обучения киберспортсмена важным параметром является объем зрительного восприятия. По словам специалистов, его успешное развитие идет у лиц со слабой нервной системой, уравновешенностью нервных процессов и средней степенью их подвижности. От типа нервной системы зависит и режим тренировки. Например, спортсмены с инертной нервной системой могут выполнять большую нагрузку на одном занятии, но и время восстановления у них должно быть больше. Обследование детей позволит в перспективе на каждого юного спортсмена составить индивидуальную программу тренировок с учетом типа его нервной системы.