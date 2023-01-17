В Челябинской области открыли сеансы свободного плавания в бассейне «Рифей»

Разовое посещение обойдется посетителям в 250 рублей

В бассейне Центра современного пятиборья «Рифей» в Сосновском районе открыли сеансы для свободного плавания. С сегодняшнего дня, 17 января, новый спортивный объект, построенный в 2022 году, могут посетить все желающие. Посетителям доступны разовое посещение и по абонементам, сообщает региональный Минспорт.

Бассейн «Рифей» у поселка Кременкуль был построен в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». В нем располагаются 6 дорожек по 25 метров. После открытия объекта в нем занимались воспитанники местной спортшколы олимпийского резерва «Рифей» по конному спорту и современному пятиборью. Теперь объект доступен для всех желающих.

Сеансы свободного плавания организованы с 8:00 до 20:45 по абонементам или для разового посещения. Разовое посещение на одного взрослого стоит от 250 рублей, на взрослого и двоих детей — 520 рублей. Тренировки для детей в группе до 8 человек на 8 занятий будут стоить 1600 рублей, аренда дорожки для 8 человек — 2000 рублей.

Находится Центр современного пятиборья с плавательным бассейном «Рифей» в поселке Кременкуль, ул. Трактовая, 10.