Челябинский спорткомплекс «Рифей» принял сильнейших пятиборцев России

На первенстве страны в командном зачете победы одержали атлеты из Башкортостана и Москвы

В Челябинской области на базе Центра современного пятиборья «Рифей» завершилось первенство России по четырехборью, собравшее 71 спортсмена из 17 регионов страны. Победу в командном зачете одержали представители Башкортостана и Москвы. Достойно выступили в соревнованиях и южноуральские спортсмены — наши мужская и женская сборные вошли в десятку сильнейших в командном первенстве, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Торжественная церемония открытия соревнований в СШОР «Рифей» прошла 1 марта. На ней приветствовали участников первенства России и пожелали им успехов заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, а также советник президента Федерации современного пятиборья России Роман Лебедев.

«Мы очень рады тому, что нам доверили провести такие соревнования. Мы располагаем уникальным спорткомплексом и можем провести на его базе все виды программы по пятиборью. Пожалуй, лишь Центр современного пятиборья в Москве располагает подобной инфраструктурой, там есть крытый манеж. Есть в стране и еще подобные площадки, но на них не базируются спортшколы по пятиборью»,— объясняет старший тренер сборной Челябинской области по современному пятиборью Лариса Тарасова.

Есть, правда, одна деталь. После проведения летних Олимпийских игр — 2022 в Токио международная федерация современного пятиборья вынуждена была пойти на то, чтобы убрать из программы состязаний конкур. Причиной принятия столь эпохального решения — отказаться от верховой езды — стал скандал, который случился на Играх 2020 в Токио. Во время соревнований женщин тренер из Германии Ким Райзнер несколько раз ударила кулаком коня, на котором выступала пятиборка Анника Шлой.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) дисквалифицировал и отстранил Райзнер от Олимпийских игр за жестокое обращение с животными, а Международный олимпийский комитет потребовал от UIPM исключить из программы верховую езду. В качестве альтернативы было предложено около 60 различных дисциплин. В итоге выбор был сделан в пользу полосы препятствий. В июне прошлого года новая дисциплина в тестовом режиме впервые была включена в международные соревнования. Окончательно же полоса препятствий заменит верховую езду после Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Все это означает то, что всем представителям этого вида спорта теперь приходится приспосабливаться под новые требования проведения соревнований. И в СШОР «Рифей» теперь придется оборудовать площадку, на которой можно будет проводить одну из дисциплин современного пятиборья — полосу препятствий. Они чем-то похожи на те, которые мы все видели на «Гонке героев».

Соревнования в Челябинской области проводились по программе четырехборья, то есть без полосы препятствий. Спортсмены сначала состязались в фехтовании, затем в плавании, а завершали турнир в так называемом лазер-ране — дисциплине, включающей в себя бег и стрельбу.

Кстати говоря, в современном пятиборье Челябинской области есть кем и чем гордиться. На слуху успехи наших спортсменок — Ульяны Боташовой, Екатерины Этиной и Олеси Хамидуллиной. Первые две девушки перебрались на Южный Урал из других регионов. А пригласили их не случайно.

«Мы стремимся создать сильную и хорошую команду. А нашим ребятам нужно брать с кого-то пример, перенимать опыт. Для того мы и пригласили этих спортсменок в Челябинскую область, брали все самое лучшее от таких титулованных атлетов. Сейчас у нас есть неплохая команда 2007—2008 годов рождения. Наиболее перспективные из них — Саша Нестерова и Иван Полозов. Их уже приглашают в молодежную сборную России», — добавляет Лариса Тарасова.

На прошедшем первенстве России лучшим из спортсменов Челябинской области стал Павел Подзолко. Он занял 7‑е место, проиграв 3‑му месту всего лишь 20 очков. Станислав Тряпицын и Иван Полозов на 27‑м и 33‑м местах соответственно. В командном зачете наши пятиборцы заняли 7‑е место.

Современное пятиборье. Первенство России. Юноши. Четырехборье

Личное первенство:

1. Кирилл Карачин (Нижегородская область) — 1238.

2. Егор Зорькин(Башкортостан) — 1227.

3. Роман Мальцев (Ростовская область) — 1221.

Командное первенство:

1. Башкортостан — 3602.

2. Краснодарский край — 3547.

3. Кабардино-Балкария — 3537.

В женских состязаниях не было равных Юлии Боровкой из Москвы. Она завоевала две золотые медали, став лучшей в личном и командном первенствах, где вместе с ней победу разделили Полина Зубарева, Анастасия Возиян и Елизавета Макушина. Второе и третье места достались спортсменкам из Санкт-Петербурга и Нижегородской области соответственно.

Современное пятиборье. Первенство России. Девушки. Четырехборье

Личное первенство:

1. Юлия Боровкова (Москва) — 1133.

2. Полина Зубарева (Москва) — 1109.

3. Кристина Новикова (Нижегородская область) — 1091.

Командное первенство:

1. Москва — 3304.

2. Санкт-Петербург — 3104.

3. Нижегородская область — 3092.

Лучший результат среди спортсменок Челябинской области в личном первенстве показала Олеся Хамидуллина (10-е место). Южноуральская сборная заняла 8‑е место в командном первенстве.

Впереди у наших спортсменов еще один ответственный старт — в Кирове в мае состоится первенство России по троеборью. Сборная Челябинской области планирует побороться за пятерку сильнейших в командном зачете.