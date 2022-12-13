На международном форуме «Инновации и Развитие» по итогам 2022 года наградили руководителей различных организаций и предприятий. Лучшим руководителем года признана директор южноуральского КСК «Рифей» Наталья Алистратова, сообщает региональный Минспорт.
В этом году в конно-спортивном комплексе «Рифей» прошло много турниром и соревнований: «Рождественский кубок», «Весенний праздник», Всероссийские соревнования среди студентов и многие другие. А спортсмены «Рифея» представляли Челябинскую область на Всероссийской летней спартакиаде.
Добавим, что челябинская спортсменка стала финалисткой Всероссийской летней спартакиады по конному спорту. Ксения Хайрулина остановилась в шаге от призового места в турнире по конкуру.
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