Директора КСК «Рифей» Наталью Алистратову признали лучшим руководителем года Ее наградили на форуме «Инновации и развитие»



В этом году в конно-спортивном комплексе «Рифей» прошло много турниром и соревнований: «Рождественский кубок», «Весенний праздник», Всероссийские соревнования среди студентов и многие другие. А спортсмены «Рифея» представляли Челябинскую область на Всероссийской летней спартакиаде.



Добавим, что челябинская спортсменка стала

На международном форуме «Инновации и Развитие» по итогам 2022 года наградили руководителей различных организаций и предприятий. Лучшим руководителем года признана директор южноуральского КСК «Рифей» Наталья Алистратова, сообщает региональный Минспорт.В этом году в конно-спортивном комплексе «Рифей» прошло много турниром и соревнований: «Рождественский кубок», «Весенний праздник», Всероссийские соревнования среди студентов и многие другие. А спортсмены «Рифея» представляли Челябинскую область на Всероссийской летней спартакиаде.Добавим, что челябинская спортсменка стала финалисткой Всероссийской летней спартакиады по конному спорту . Ксения Хайрулина остановилась в шаге от призового места в турнире по конкуру.

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