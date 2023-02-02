В Челябинске объявили программу Кубка Александра Попова по плаванию

Соревнования в бассейне «Строитель» пройдут с 10 по 12 февраля

Сегодня, 2 февраля, стала известна программа всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова», которые пройдут в челябинском бассейне «Строитель» с 10 по 12 февраля. В них примут участие около 700 спортсменов из 50 регионов, а легендарный пловец четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов не только посетит соревнования, но и даст мастер-класс челябинским пловцам, сообщают организаторы мероприятия.

Помимо спортивной части программа проведения Кубка Александра Попова включает в себя несколько мероприятий, направленных на развитие этого вида спорта в Челябинской области. Так, мастер-классы на воде для тренеров и спортсменов проведут звезды мирового плавания Владимир Сельков и Евгений Коротышкин. Примет в них участие и сам легендарный Александр Попов — один из самых титулованных спортсменов в истории отечественного и мирового плавания. Кроме того, в рамках мероприятия состоится семинар по развитию адаптивного плавания.

Отметим, что состязания по плаванию «Кубок Александра Попова» проводятся в России с 2009 года. В этот раз честь провести соревнования выпала Челябинску. В прошлом году в бассейне «Строитель» открылась новая чаша с шестью 25-метровыми дорожками.

Напомним, всероссийские соревнования «Кубок Александра Попова» по плаванию пройдут в Челябинске на базе бассейна «Строитель» с 10 по 12 февраля. Организаторами мероприятия выступят правительство Челябинской области, региональное министерство спорта, Фонд поддержки спорта Челябинской области и областная федерация плавания.

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