Возле комплекса «Рифей» дорожники монтируют надземный пешеходный переход

Подрядчик также установит остановочные комплексы на трассе Челябинск — Харлуши

На автомобильной дороге регионального значения Челябинск — Харлуши (возле конноспортивного комплекса «Рифей») дорожники проводят комплекс работ. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«В комплекс работ входит сразу несколько важных мероприятий. Первое — монтаж модульного надземного пешеходного перехода. Его длина — 35,6 метра и высота — 5,5 метра. Во-вторых, с обеих сторон дороги появятся остановочные комплексы и тротуары, ведущие к КСК «Рифей» и строящемуся жилому комплексу «L-Таун», — уточнили в министерстве.

Подрядная организация ООО «Стройтрест» уже закончила переходно-скоростные полосы и заездные карманы.

Сама автодорога Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района очень востребована среди жителей региона. Она позволяет добраться из областного центра к популярным туристическим местам, новым жилым поселкам в Сосновском и Аргаяшском районах. Ремонтные работы на ней уже несколько лет производятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В планах на 2021 год — реконструкция трех километров (участок от 24,8 до 27,8 км) этой дороги. Сейчас подрядной организацией ООО «Урал-Сервис-Групп» ведутся подготовительные работы: уложены водопропускные трубы и отсыпается земляное полотно.

Напомним, что на работы направлено 50,4 млн рублей. Завершат предусмотренные контрактом мероприятия до 25 сентября.