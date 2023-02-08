В Челябинской области открыли набор волонтеров на Кубок Евразии по фристайлу

В организации турнира примут участие 65 добровольцев

«Кубок Евразии одно из самых долгожданных мероприятий для всех волонтеров Южного Урала. Будет два этапа отбора. Сначала будет оценена заполненная заявка. Затем пройдет собеседование с тим-лидером. Всего будет отобрано 65 человек. Волонтёрский корпус, по традиции, будет состоять из активистов Челябинска, Миасса и Златоуста. При отборе мы будем особое внимание уделять волонтерскому опыту и смотреть, чтобы кандидат был участником не только событийных, но также и социальных мероприятий»,

— отмечает руководитель волонтерского корпуса Ксения Прямкова.