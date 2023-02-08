Организаторы Кубка Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», который пройдет 4 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина», объявили о старте набора волонтеров. Помощь в организации турнира окажут 65 добровольцев, сообщает региональный Минспорт.

«Кубок Евразии одно из самых долгожданных мероприятий для всех волонтеров Южного Урала. Будет два этапа отбора. Сначала будет оценена заполненная заявка. Затем пройдет собеседование с тим-лидером. Всего будет отобрано 65 человек. Волонтёрский корпус, по традиции, будет состоять из активистов Челябинска, Миасса и Златоуста. При отборе мы будем особое внимание уделять волонтерскому опыту и смотреть, чтобы кандидат был участником не только событийных, но также и социальных мероприятий», — отмечает руководитель волонтерского корпуса Ксения Прямкова.
Волонтеры будут задействованы в нескольких направлениях — встреча команд в аэропорту города Челябинска, помощь судьям и представителям СМИ, медицинской службе, аккредитации и режиссерско-постановочной группе. Несколько добровольцев приступят к работе за несколько дней до соревнований. Также от некоторых волонтеров потребуется умение кататься на горных лыжах или сноуборде.

Набор продлится до 16 февраля. Подать заявку в добровольцы можно на сайте ДОБРО. ру, пройдя по ссылке. После этого ребят ждет отбор и инструктаж. Все волонтеры получат фирменную экипировку, питание и благодарности от команды организаторов.

Кубок Евразии по фристайлу в «Солнечной долине» будет проведен в новом формате
Напомним, что в Челябинскую область приедут лучшие спортсмены со всей России и «дружественных стран». Спортивная часть пройдет в новом формате, кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь альтернативные варианты прохождения.