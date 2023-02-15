Организаторы Кубка Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», который пройдет 4 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина», объявили программу мероприятия. Также стартовала продажа билетов, их стоимость варьируется от 300 до 1200 рублей, сообщает региональный Минспорт.
Кубок Евразии пройдет в новом для южноуральцев формате Round Robin («Раунд Робин»). Он уже опробован на этапах Кубка России по фристайлу и заключается в том, что каждый участник проедет с каждым. За заезд будут начисляться очки. Спортсмен, набравший большее количество очков, проходит в финальную часть соревнований, в которой выступят по 8 лучших мужчин и женщин.
Помимо спортивного праздника вас ждут интерактивная развлекательная программа, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом. а также выступит известная группа Gayazov$ Brother$, в составе которой два брата — Тимура и Ильяса Гаязовых. Они исполнители таких хитов как: «Увезите меня на Дип-Хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, Ты и Море» и «Пошла Жара».
Приобрести билеты можно на сайте и в точках продаж «Городских зрелищных касс».
Расписание соревнований:
10:00 — начало работы парка «Ски-кросс», развлекательная программа, ярмарка сувениров
11:30 — торжественная церемония открытия Кубка
12:00 — финальные заезды
14:30 — церемония награждения
14:40 — специальный гость Gayazov$ Brother$
Напомним, что в Челябинскую область приедут лучшие спортсмены со всей России и дружественных стран. Спортивная часть пройдет в новом формате, кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь альтернативные варианты прохождения.
Возрастное ограничение: +7.
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