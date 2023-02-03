Кубок Евразии по фристайлу в «Солнечной долине» будет проведен в новом формате

В соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены из России и «дружественных стран»

Миасский горнолыжный курорт «Солнечная долина» 4 марта примет Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В Челябинскую область приедут лучшие спортсмены со всей России и «дружественных стран». Спортивная часть пройдет в новом формате, кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь альтернативные варианты прохождения, сообщает региональный Минспорт.

Кубок Евразии пройдет в новом для южноуральцев формате Round Robin («Раунд Робин»). Он уже опробован на этапах Кубка России по фристайлу и заключается в том, что каждый участник проедет с каждым. За заезд будут начисляться очки. Спортсмен, набравший большее количество очков, проходит в финальную часть соревнований, в которой выступят по 8 лучших мужчин и женщин.

«На протяжении последних лет лучшие ски-кроссисты мира боролись за звание сильнейших в Челябинской области. Эти соревнования очень популярны среди наших юных спортсменов и зрителей. Очень важно продолжить традицию проведения статусных турниров по фристайлу для воспитания новых чемпионов и привлечения в зимний спорт молодежи», — отметил руководитель оргкомитета соревнований, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Будет видоизменена сама трасса для ски-кросса. Она будет иметь два альтернативных курса, что только повысит зрелищность соревнований для зрителей и болельщиков.

«Челябинская область давно стала базовым регионом по фристайлу в разных дисциплинах, а профессиональные соревнования по фристайлу в дисциплине „ски-кросс“ стали центральным событием челябинского зимнего сезона. С учетом всем известных ограничений в этом году, мы проводим Кубок Евразии с участием сильнейших российских спортсменов, которые всегда с теплотой говорят о поддержке челябинскими болельщиками. Благодарю лично губернатора Челябинской области и его команду за профессионализм и заботу о российском спорте. Уверен, что соревнования пройдут, как всегда, на высоком уровне», — отмечает президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Организаторы готовят ряд сюрпризов и нововведений. Помимо яркой спортивной части будет представлена и развлекательная программа для зрителей. Традиционно будет работать гастротека, ярмарка сувениров, интерактивная площадка, а также выступит известный исполнитель, имя пока держим в секрете.

«Мы благодарим Федерацию фристайла России за возможность проведения Кубка Евразии в Челябинской области. Для нас важно совместными усилиями сделать этот турнир комфортным для спортсменов и зрителей. Уверены, что участники смогут раскрыть свой потенциал на трассе, которая будет построена специалистами Федерации фристайла России и горнолыжного курорта в соответствии с самыми высокими техническими стандартами. А зрители смогут стать частью настоящего спортивного праздника на склонах Уральских гор», — добавила руководитель департамента по коммуникациям и организации мероприятий Фонда поддержки спорта Челябинской области Татьяна Мельникова.

Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами турнира выступают Федерация фристайла России, Фонд поддержки спорта Челябинской области и горнолыжный курорт «Солнечная долина».