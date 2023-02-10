Организаторы Кубка Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» объявили о том, что хедлайнером мероприятия выступит группа Gayazov$ Brother$. Соревнования пройдут 4 марта в Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина», сообщает региональный фонд поддержки спорта.
Кубок Евразии пройдет в новом для южноуральцев формате Round Robin («Раунд Робин»). Он уже опробован на этапах Кубка России по фристайлу и заключается в том, что каждый участник проедет с каждым. За заезд будут начисляться очки. Спортсмен, набравший большее количество очков, проходит в финальную часть соревнований, в которой выступят по 8 лучших мужчин и женщин.
Организаторы готовят ряд сюрпризов и нововведений. Помимо яркой спортивной части будет представлена и развлекательная программа для зрителей. Традиционно будет работать гастротека, ярмарка сувениров, интерактивная площадка, а также выступит известная группа Gayazov$ Brother$, в составе которой два брата — Тимура и Ильяса Гаязовых.
Добавим, что сейчас идет набор волонтеров на Кубок Евразии по фристайлу. Он продлится до 16 февраля. Подать заявку в добровольцы можно на сайте ДОБРО.ру.
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