Игорь Омелин из Аши в четвертый раз завоевал титул чемпиона России по фристайлу

Соревнования по ски‑кроссу прошли в «Солнечной долине»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Домашняя трасса помогла завоевать золото спортсмену из Аши, лидеру национальной сборной Игорю Омелину. В текущем сезоне южноуралец также лидирует в общем зачете Кубка России, сообщает Федерация фристайла России.

Для сильнейших российских фристайлистов, специализирующихся на дисциплине ски-кросс, ГЛК «Солнечная долина» в текущем сезоне стал «вторым домом». Здесь уже дважды проходили этапы Кубка страны, учебно-тренировочные сборы, а теперь вот и национальный чемпионат.

В очередной раз титул чемпиона России, уже в четвертый раз в своей карьере, завоевал Игорь Омелин из Аши. Ранее южноуралец становился сильнейшим в 2017, 2020 и 2022 годах.

Чемпионат России по фристайлу. Миасс (Челябинская область). Ски-кросс

Мужчины. Большой финал

1. Игорь Омелин (Челябинская область)

2. Кирилл Сысоев (Красноярский край)

3. Владимир Шмыров (Пермский край)

4. Андрей Герасимов (Санкт-Петербург)

В состязаниях среди женщин не было равных Полине Рябовой из Санкт-Петербурга. Для нее это второй титул чемпионки страны в карьере. Представительницы Челябинской области остались без медалей.

Чемпионат России по фристайлу. Миасс (Челябинская область). Ски-кросс

Женщины. Большой финал

1. Полина Рябова (Санкт-Петербург)

2. Дарья Мельчакова (Пермский край)

3. Екатерина Мальцева (Санкт-Петербург)

4. Наталья Шерина (Ленинградская область)

Напомним, что уже совсем скоро, 4 марта, на ГЛК «Солнечная долина» состоится Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Он пройдет в новом формате Round Robin («Раунд Робин») — каждый участник проедет с каждым. За заезд будут начисляться очки. Спортсмен, набравший большее количество очков, проходит в финальную часть соревнований, в которой выступят по 8 лучших мужчин и женщин.