В челябинском вузе начнут бесплатно обучать спортивных менеджеров

Новый факультет индустрии спорта и туризма открылся в ЧелГУ

В ЧелГУ начал свою работу новый факультет индустрии спорта и туризма, а уже в сентябре здесь будут обучаться первые студенты, в том числе на бюджетной основе. На факультете будут готовить специалистов по двум профилям: «Менеджмент спортивной индустрии и туризма» и «Экскурсионная и инструкторская деятельность». Сегодня, 27 марта, руководители вуза рассказали журналистам об уникальности данных направлений, а директора спортивных команд заверили, что в регионе такие специальности будут востребованы.

В течение года ректор ЧелГУ Сергей Таскаев и директора профессиональных команд Челябинской области подписали несколько соглашений о сотрудничестве. Ранее мы сообщали, что подписи под документами поставили директора клубов «Трактор» (хоккей), «Динамо-Уралочка» (водное поло), ФК «Челябинск» (футбол), «Динамо-Метар» (волейбол), «Челбаскет» (баскетбол).

Руководство вуза также заключило партнерские соглашения с рядом региональных федераций по различным видам спорта. Эти договоры во многом стали основой для того, чтобы на базе ЧелГУ открыть новый факультет.

«Общаясь с руководителями спортивных команд, мы обратили внимание на то, что в регионе не хватает специалистов, которые могли бы эффективно работать в системах клубов. Теперь мы сможем готовить специалистов — менеджеров в сфере спорта и туризма. И уверены, что эти специальности будут востребованы в Челябинской области», — отметил в общении с журналистами на пресс-конференции ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Он также добавил, что в Челябинской области подобных специальностей в других вузах нет. Подтвердили свою заинтересованность в открытии факультета директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин и руководитель волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов.

«С ЧелГУ мы заключили договор о сотрудничестве в начале этого года. Сегодня два наших сотрудника уже проходят обучение в вузе. Нам важно и нужно смотреть в будущее, работать на перспективу. К сожалению, карьера спортсмена скоротечна. Наши девочки уходят из волейбола, но остаются в Челябинске. Если дать им возможность получить спортивное образование, то можно быть уверенным, что они не уйдут из спорта, а будут работать в нем, но уже в другом качестве», — считает Виталий Носов.

Директор ХК «Трактор» Иван Савин подчеркнул, что найти молодого специалиста в клуб не проблема. Но уровень его компетенции может оставлять желать лучшего. Руководитель хоккейного клуба полагает, что в этом есть большая проблема для всей спортивной отрасли в Челябинской области.

«Если мы приглашаем специалиста в „Трактор“, то рассчитываем, что он усилит работу клуба. Потенциальные наши сотрудники должны быть профессионалами своего дела, компетентными. Надеемся, что в ЧелГУ будут готовить таких специалистов, будем за ними следить, они будут попадать в наш кадровый резерв», — добавил Иван Савин.

Министр спорта Челябинской области акцентировал внимание на том, что более 200 спорткомплексов региона включены во всероссийский реестр объектов спорта. В ближайшие годы на Южном Урале введут в эксплуатацию новые крупные спортивные объекты. По мнению Александра Гриба, на этих спорткомплексах успешно могли бы себя проявить специалисты, которые прошли соответствующее обучение в вузах.

«Кроме того, в Челябинской области аккредитованы 116 региональных федераций по видам спорта. Но в большинстве из них нет профессиональных менеджеров. Не сомневаюсь, что выпускники ЧелГУ с соответствующей квалификацией и образованием смогут получить возможность проявить себя в трудовой деятельности», — добавил Александр Гриб.

Отметим, что факультет индустрии спорта и туризма в ЧелГУ будет базироваться в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, строительство которого сейчас ведется на территории вуза. По словам Сергея Таскаева, к сентябрю этого года все работы планируется завершить. Кроме того, здесь же в ближайшее время начнется строительство плавательного бассейна. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2026 году.