В ЧелГУ откроют новый факультет с бюджетными местами

Здесь будут готовить специалистов для сферы спорта и туризма

В Челябинском государственном университете открывается факультет индустрии спорта и туризма. Уже в этом году здесь предусмотрен набор студентов на 34 бюджетных места, сообщает пресс-служба вуза.

«Сейчас индустрия спорта и туризма активно развивается. Эти две сферы тесно взаимосвязаны и напрямую влияют на развитие нашего региона. В ЧелГУ прекрасная материальная база для подготовки таких специалистов, а совсем скоро она приумножится с открытием собственного физкультурно-оздоровительного комплекса», — говорит и. о. декана нового факультета Сергей Талызов.

Выпускники факультета смогут работать руководителями учреждений, организаций и предприятий спортивной и туриндустрии, тренерами и инструкторами-методистами по физкультуре и спорту, в туристских клубах, учебных и спортивных учреждениях, тренерами команд, фитнес-тренерами.

Для поступления после 11-го класса потребуются результаты ЕГЭ по биологии и русскому языку, также нужно пройти профессиональное испытание по общей физической подготовке. После 9-го класса нужно пройти письменное тестирование по физиологическим и гигиеническим основам физической культуры и русскому языку.