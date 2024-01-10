Выпускники ЧелГУ будут получать двойные дипломы по лингвистике

Челябинский вуз вошел в Международный альянс евроазиатско-китайских вузов

​Челябинский государственный университет вошел в состав правления Международного альянса евроазиатско-китайских вузов. Благодаря этому событию на факультете Евразии и Востока ЧелГУ будут выдавать двойные дипломы с Китаем по лингвистике, сообщает пресс-служба вуза.



Создание организации прошло в рамках Международного форума по обмену и взаимоизучению Евроазиатской ассоциации. Ее членами стали 36 университетов из Китая, России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.



На факультете Евразии и Востока ЧелГУ будет запущена программа двойного диплома по направлению «Лингвистика», выпускники которой будут получать документ об образовании переводчика китайского языка, а также китайский диплом переводчика, выданный ШПУ. Большая часть практик пройдет в КНР.



На Международном форуме были заключены еще три соглашения: с Институтом иностранных языков, Палеонтологическим институтом и Институтом физических наук и технологий ШПУ. Они подразумевают обмен студентами, преподавателями и материалами, разработка совместных образовательных программ и межкультурных проектов.



Добавим, что также ​Челябинский государственный университет вошел в Альянс по развитию юридического образования. Заместителем директора Альянса избран ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

