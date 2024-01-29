Ботанический сад ЧелГУ станет лицом главного корпуса межуниверситетского кампуса

С запуском кампуса территория ботсада изменится качественно

Межуниверситетский кампус мирового уровня, который строится сейчас на Южном Урале, будет уникален не только зданиями, но и растениями, которые станут гармоничным продолжением сооружений. Планами Челябинского государственного университета поделилась директор ботанического сада Вера Меркер.





В Челябинске ботанический сад занимает около 6 га на городской территории университета, еще 42 га — на Аркаиме в Брединском районе.

«С запуском межуниверситетского кампуса территория не увеличится, но изменится качественно. Уплотним посадки, дополним состав коллекций, размещенных на внутренних территориях. После завершения строительства всех корпусов мы сможем принять участие в озеленении небольших „коридорчиков“ и „островков“ света территории кампуса», — рассказала Вера Меркер.

С открытием кампуса открываются новые перспективы для развития ботанического сада. По словам специалиста, межуниверситетский кампус позволит обеспечить качественный современный уровень содержания растений.







«Кампус позволит нам получить в учебно-научном корпусе спецпомещения с регулируемым микроклиматом и дополнительным освещением — флорариумы, палюдариумы — для культивирования тропических и субтропических растений, в том числе в атриуме первого этажа. Знакомиться с коллекционными растениями и наблюдать их можно будет как внутри, так и снаружи стеклянных флорариумов. Дополнительно будут созданы открытые участки с растениями. Создание оранжерей и оазисов тропических растений в специально созданных для них условиях даст нам хороший качественный статус научного коллекционирования», — рассказала руководитель Ботанического сада.

Принято решение накапливать наиболее интересные растения указанных зон: например тропические орхидные, ароидные, папоротниковые и бромелиевые; субтропические цитрусовые, тутовые (фикусы), пальмовые, спаржевые (драцены, кордилины, сансевьеры и пр.).

«Скажем, коллекция цитрусовых у нас насчитывает почти 50 таксонов, и мало кто видел родственников лимонов и апельсинов, а их довольно много, и сортов много, и все будут с плодами, и все будут красивыми деревьями, в атриуме будет приятный аромат, аппетитные плоды и интересные растительные композиции», — говорит Вера Меркер.





Несколько объектов в связи со строительством кампуса перенесены: это Профессорская аллея, Философский сад Камня и плодовый сад Истории Уральской селекции. Вынужденный переезд закончится весной. Часть плодовых растений была утеряна, и специалистам предстоит провести полное восстановление утраченных экземпляров.

Напомним, строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.